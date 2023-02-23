Четверг, 23 Февраля 2023 16:47

АрмИнфо. Уверена, что будут использованы все новые технологические возможности для безопасной эксплуатации рудника, которые будут соответствовать высоким международными стандартами. Об этом в ходе брифинга 23 февраля заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, отвечая на вопрос касаемо рестарта Амулсарского проекта.

При этом министр выразила уверенность, что все необходимые исследования для эксплуатации рудника были проведены, и в дальнейшем будет проводиться усиленный мониторинг проекта.

Отвечая на вопрос касаемо рисков, Аванесян заметила, что ведомство постоянно следит за возможными рисками, связанными со здоровьем населения вследствие эксплуатации месторождений, и периодически дает оценки в связи с ситуацией.

Отметим, что вчера, 21 февраля Правительство РА, ЗАО Lydian Armenia и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали меморандума о взаимопонимании, что ознаменовало перезапуск программы по эксплуатации Амулсарского месторождения. В рамках меморандума, как рассказал министр экономики Ваан Керобян, будет привлечено $150 млн., из коих $100 млн. - кредитные средства ЕАБР, $50 млн. - будет обеспечено местным банком, и вне договора будет инвестировано дополнительно $100 млн, со стороны акционеров. <Средства будут направлены на завершение строительных работ на руднике и приобретение необходимой техники>, - заметил он. Было отмечено, что в рамках сделки Правительство Армении получит 12,5% акций компании, за что не будет ничего выплачивать, но вместо этого застрахует сделку от определенных рисков. Напомним, что с конца 2018 года, Амулсарское золоторудное месторождение подверглось блокировке со стороны экологических активистов. Правительство так и не смогло сориентироваться по поводу возобновления строительства рудника и работы на нем пришлось приостановить.

В марте 2022 года министр экономики Армении Ваган Керобян отмечал, что если ничего не помешает, то работа Амулсарского золоторудного месторождения будет возобновлена, ссылаясь на программу мероприятий ведомства, в котором содержится положение о решении Амулсарской проблемы. Ранее, до смены бенефициариев, Lydian Armenia являлась дочерней компанией британского оффшора Lydian International, разместившего акции на фондовой бирже Торонто.

Затем компания прошла процедуру делистинга. В результате реструктуризации полный пакет акций компании перешел к новосозданной канадско-американской <Лидиан Канада венчурс>, бенефициарами которой выступают американская компания Orion Mine Finance и канадская Osisko Gold Royalties.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.