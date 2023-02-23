Четверг, 23 Февраля 2023 15:18

АрмИнфо. Зампред Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян опубликовал, как он утверждает, секретные документы относительно процесса сдачи властями Арцаха Азербайджану.

Так, в обнародованном Ашотяном документе-методички перечислены 4 пункта (со 2-ого по 5-ый) по части нормализации армяно-азербайджанских отношений, путем сдачи Нагорного Карабаха.

В них в частности, говорится: <2. Начало переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном:

В тексте будут освещены все актуальные межгосударственные вопросы. Взаимное признание территориальной целостности друг друга будет частью договора. Кроме того, договор будет содержать пункт о правах и безопасности карабахских армян, который будет регулироваться в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики и международными обязательствами.

Армения обнародует свою позицию о том, что до завершения переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном необходимо принять всеобъемлющие меры по обеспечению безопасности и прав карабахских армян.

3. Начало переговоров между Баку и карабахскими армянами:

Баку немедленно начнет структурированный диалог с назначенными представителями карабахских армян для обеспечения взаимного понимания их прав и безопасности. ЕС готов дать рекомендации по этому процессу.

4. Международное взаимодействие по вопросам прав и безопасности карабахских армян:

Азербайджан и Евросоюз проведут консультации относительно прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджан также привлечет Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств. ЕС также будет иметь контакты с карабахскими армянами на земле или в регионе.

5. Регулярный обзор прогресса с руководителями:

Лидеры будут периодически рассматривать прогресс по всем пунктам на своих трехсторонних встречах в Брюсселе>.

Оппозиционер в ходе прямого эфира в Фейсбук сообщил, что обнародовал попавшие к нему документы, поскольку <удавка вокруг шеи армянского народа сужается с каждой минутой, ввиду того, что находящиеся у власти в Армении лица не только не сопротивляются этому, но и всячески своими действиями содействуют уничтожению армянской государственности и Арцаха>. <То есть, в Мюнхене достигнута договоренность по части включения Арцаха в состав Азербайджана. И это делает Никол Пашинян>, - сказал зампред РПА, при этом отказавшись рассказать, откуда у него этот документ.

Касаясь решения Гаагского суда, Ашотян позитивно расценил вердикт Суда, однако скептично отнеся к вопросу незамедлительного разблокирования единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией. По его словам, деблокада Бердзорского коридора возможна лишь в случае давления со стороны сильных мира сего, поскольку Армения единолично не может оказать давление на Азербайджан из-за свое слабости. <Не так, что США, Китай, Великобритания не знали, что происходит в нашем регионе и они ждали решения Гаагского суда, основанного ими же сами>,

- отметил он, выразив убеждение, что лишь при давлении сверхдержав возможно воплощение в жизнь этого документа.

Выразив убеждение, что Азербайджан не выполнит решения Суда, Ашотян отметил, что таким образом, будет перечеркнуто все международное право и международные гарантии.