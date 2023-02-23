Четверг, 23 Февраля 2023 14:14

АрмИнфо. Правительство Армении окажет содействие всем работодателям, которые примут на работу безработных граждан, в частности, лиц с инвалидностью или членов семей-получателей социального или семейного пособия. Соответствующая программа по стимулированию занятости была принята на заседании кабмина 23 февраля.

Как пояснил министр труда и по социальным вопросам Нарек Мкртчян, были установлены разные размеры содействия, исходя из возраста устраивающегося на работу человека, наличия детей, инвалидности.

Программой смогут воспользоваться юридические лица и индивидуальные лица, зарегистрированные в РА и не являющиеся органом госуправления, имели минимум 10 наемных работников за последние 3 месяца. Работодатели смогут принять на работу соискателя, который за последние 3 месяца не являлся налогоплательщиком и не был в трудовых отношениях с данным работодателем.

Работодателям, принимающим инвалидов и лиц из необеспеченных семей, будет полностью или частично компенсироваться подоходный налог. Для инвалидов 1-й и 2-й группы и лиц с ограниченными функциональными возможностями государство в течение 12 месяцев будет компенсировать подоходный налог в полном размере, но в размере не более 50 тысяч драмов. Вдобавок, работодателю единовременно будет выдаваться до 500 тысяч драмов на обустройство рабочего места для инвалида (в случае необходимости).

При приеме на работу членов семей-получателей социального или семейного пособия в возрасте от 30 до 45 лет, работодателю в течение 6 месяцев будут компенсировать 30% подоходного налога, но в размере не более 12 тыс драмов. Срок поддержки матерей с детьми до 5 лет составит 9 месяцев. Для лиц 46 - 62 лет компенсация составит 50% подоходного налога, но не более 20 тысяч драмов, а для лиц старше 63 лет - 70% подоходного налога, но в размере не более 21 тыс драмов.

Поддержка будет оказана по завершении трудовых отношений - трудового договора, в течение 5 дней, пояснил министр. В связи с этим премьер-министр Никол Пашинян заметил, что данной формулировкой власти <мотивируют> работодателя уволить сотрудника сразу после истечения срока договора, чтобы получить компенсацию. В ответ Мкртчян отметил, что неточно выразился и компенсация будет выдана, после завершения сроков, указанных в программе.