Четверг, 23 Февраля 2023 14:13

АрмИнфо.. Председатель антикоррупционного комитета РА Сасун Хачатрян на встрече с послом Китайской Народной Республики в Армении Фан Юном рассказал о функциях и приоритетах новосозданного антикоррупционного органа.

При этом он заверил, что структура делает все возможное для создания в стране нулевой терпимости к коррупции.

Как сообщает пресс-служба Комитета, при этом Сасун Хачатрян выразил уверенность, что установление взаимодействия с китайскими партнерами и обмен опытом окажут положительное влияние на работу

правоохранительных органов обеих стран, принимая во внимание, что в Китае также действует специализированный орган в сфере борьбы с коррупцией, выполняющий аналогичные функции - Национальная контрольная комиссия.

Коснувшись жесткой и последовательной борьбы руководства Китая с коррупцией, посол Фан Юн отметил, что она является главным фактором, способствовавшим быстрому развитию страны и формированию доверия людей к правительству. По словам посла, страна не может развиваться, если не ведется необходимая борьба с коррупцией.

Посол также подчеркнул, что между Арменией и Китаем уже сформирована эффективная среда сотрудничества, поэтому было бы очень хорошо, если бы стороны попытались укрепить сотрудничество и в правоохранительной сфере, тем более что правительства обеих стран имеют необходимую волю и решимость бороться с коррупцией.

В ходе встречи также затрагивались вопросы связанные с необходимостью и важностью внедрения новейших информационных технологий в борьбе с коррупцией. Сасун Хачатрян, выделив среди приоритетов деятельности структуры развитие способностей оперативных сотрудников и использование новейших методов в антикоррупционных мерах, выразил надежду, что китайские партнеры также смогут оказать поддержку в этом вопросе.

В завершение встречи стороны договорились углублять вновь сложившиеся связи и вести эффективную работу в направлении обмена опытом и реализации ряда других программ.