Четверг, 23 Февраля 2023 12:15

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Японии Фумио Кисиде по случаю Национального праздника страны.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю Вас по случаю Национального праздника Японии - Дня рождения Его Высочества императора.

В прошлом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между нашими двумя странами. Армения придает большое значение дальнейшему углублению основанных на общих демократических ценностях и взаимном доверии дружественных отношений с Японией.

В условиях многочисленных вызовов и угроз на Южном Кавказе и в мире Армения готова расширять партнерство с Японией во всех областях, представляющих взаимный интерес. В этой связи подтверждаю свое приглашение Вам посетить Армению для обсуждения вопросов, связанных с укреплением двусторонних межгосударственных отношений.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Японии - благополучия и всего наилучшего".