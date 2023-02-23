Четверг, 23 Февраля 2023 12:13

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении организовало транспортировку третьей партии гуманитарного груза весом более 32 тонн в пострадавшую от землетрясения Сирийскую Арабскую Республику. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Как отмечает источник, в состав груза входили продукты питания и лекарства. Он был отправлен в Сирию из ереванского аэропорта <Эребуни>. Перелет из Еревана в Алеппо осуществлен самолетом <Ил- 76>. Спасательная служба МВД РА поддерживала организационную работу.

Напомним, что ранее по линии МЧС в Сирию было отправлено более 55 тонн гуманитарной помощи.