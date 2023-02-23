Четверг, 23 Февраля 2023 12:12

АрмИнфо. Международный суд ООН удовлетворил запрос Армении, отклонив азербайджанский. Безосновательные обвинения Баку в адрес Армении <о минировании> рухнули, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 февраля на очередном заседании правительства.

Напомним, что в конце декабря 2022 года 30 декабря 2022 года Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Баку, в свою очередь, потребовала от армянской стороны обеспечить возможности для проведения разминирования на ряде территорий Арцаха. Решения Суда по обоим искам был опубликованы 22 февраля.

Глава кабмина считает крайне важным это решение. <Юристы-специалисты уже прокомментировали правовой аспект этого решения, но я хочу коснуться политического влияния этого решения. Международный суд тем самым констатирует, что с 12 декабря 2022 года Лачинский коридор закрыт>, - указал он, напомнив, что Баку на всевозможных международных площадках утверждал обратное. <Этим высшая судебная инстанция зафиксировала попытки Баку ввести в заблуждение мировое сообщество>, - заметил он. Помимо этого, как отметил Пашинян, Суд зафиксировал ответственность Азербайджана за закрытие коридора, по сути, не воспринимая всерьез утверждения Баку о перекрытии Лачинского (Бердзорского) коридора так называемыми экоактивистами.

Вместе с тем, Суд подтвердил позицию Армении о том, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента, а не Баку, но последний обязан гарантировать бесперебойное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору.

Суд также четко констатировал существование Нагорного Карабаха, как международной единицы, согласно трехстороннему заявлени от 9 ноября 2020 года. <Данному заявлению и его пунктам, в том числе, по вопросу о наличии Нагорного Карабаха и линии соприкосновения, было дано международное правовое значение>, - сказал Пашинян.

Премьер указал на то, что суд признал нехватку продовольствия, медикаментов и других товаров из-за перекрытия коридора, ограничение доступа этнических армян к жизненно важным медицинским услугам. <Тем самым было подтверждено наличие гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе>, - сказал он.

При этом Суд посчитал, что Армения не предоставила достаточно доказательств того, что именно Баку виноват в перекрытии газа и электроэнергии в Нагорный Карабах. Причина в том, что вентиль от газопровода находится вне доступа Армении, то же самое - по энергоснабжению, из-за чего Армения не смогла предоставить Суду неопровержимые доказательства, пояснил он. <Но в тот момент, когда они будут получены, Ереван снова сможет обратиться в суд. Вероятность, что суд удовлетворит и этот иск - велик>, - сказал премьер, отметив, что газоснабжение на данный момент восстановлено.

<Азербайджан должен предпринять ощутимые шаги, применить средства для открытия Лачинского коридора. Самым простым шагом может стать призыв-требование <экоактивистам> из высшего звена власти Азербайджана открыть Лачинский коридор. Во всяком случае отсутствие конкретных действий со стороны Азербайджана должно привести к конкретным международным последствиям>, - сказал Пашинян.