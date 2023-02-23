Четверг, 23 Февраля 2023 12:11

АрмИнфо. Россия приветствует любые инициативы, которые способны оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Баку и Ереваном, главное избежать дублирования и конкуренции предпринимаемых посреднических усилий. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы приветствуем любые инициативы, которые способны оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как я уже говорил, в основе примирения Баку и Еревана - комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Имею в виду меры по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации границы. Укреплению доверия через контакты общественников и экспертов, подготовке мирного договора. Главное - избежать дублирования и конкуренции предпринимаемых посреднических усилий, добиться их синергии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как РФ относится к инициативе Египта о посредничестве между Ереваном и Баку.

"Именно в таком ключе мы воспринимаем инициативу столь крупной и влиятельной страны, как Египет, по оказанию содействия мирному процессу между Баку и Ереваном", - добавил Галузин.

Он также отметил, что Вашингтон и Брюссель, суля некую эфемерную экономическую "поддержку" и "дивиденды" странам Центральной Азии, пытается добиться от них согласия на развертывание в регионе своей военной инфраструктуры.

Галузин добавил, что Россия призывает входящие в СНГ страны Центральной Азии проявлять максимальную осторожность при выстраивании взаимодействия с Западом.

"Мы и наши центральноазиатские друзья помним, чем оборачиваются американские "добрые услуги". Чем закончилась, к примеру, недавняя афганская эпопея США? Ничем, кроме хаоса и руин. В современном все более стремящемся к многополярности мире уже нет места демократизаторским экспериментам Вашингтона, которые в "лучшем" случае заканчиваются цветными революциями", - сказал он.

"В этой ситуации призываем наших центральноазиатских партнеров к максимальной осторожности при выстраивании взаимодействия с западными странами", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о взаимодействии входящих в СНГ стран Центральной Азии с США.

"Убеждены, что стабильность и безопасность [стран] Центральной Азии и СНГ в целом - в первую очередь задача наших государств, а не внерегиональных игроков, преследующих, как отмечено выше, сомнительные цели, - указал Галузин. - Для ее успешного решения у нас есть все инструменты - СНГ, ОДКБ, профильные двусторонние договоренности".

"В этом контексте не могу не вспомнить казахстанские события января прошлого года, когда быстрые и профессиональные действия миротворцев ОДКБ при решающей роли России позволили законному правительству Казахстана в кратчайшие сроки восстановить конституционный порядок, что стало лучшим доказательством эффективности Организации Договора о коллективной безопасности", - указал дипломат.