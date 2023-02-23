Четверг, 23 Февраля 2023 12:10

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении представила в Антикоррупционный суд РА очередной, 29-ый иск о конфискации незаконно нажитого имущества.

На этот раз, согласно сообщению надзорного органа, речь идет о конфискации четырех единиц недвижимости и порядка 152 млн драмов, принадлежащих директору компании <Паркинг сити сервис> В.А. (Вазген Арутюнян - ред.) и взаимосвязанных с ним лиц.

В частности, конфискации подлежат три единицы недвижимости в Ереване и одна в Котайкской области общей стоимостью в 325 млн драмов. Кроме того, генпрокуратура требует изъять 45 млн драмов средств и 107 млн драмов банковских вложений.

Ранее СМИ Армении в качестве собственника компании "Паркинг Сити Сервис" до ее передачи под контроль государства указывали на бывшего главу Службы принудительного исполнения судебных актов Минюста, экс-депутата Национального Собрания РА Миграна Погосяна.