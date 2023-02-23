Четверг, 23 Февраля 2023 12:09

АрмИнфо. В целях укомплектования пограничных войск Армении офицерами с профессиональным образованием Служба национальной безопасности РА объявляет набор желающих для прохождения обучения в Курганский и Калининградский пограничных институтах ФСБ России и в недавно открывшемся потоке пограничной службы Военного университета им. Саркисяна.

Об этом говорится в сообщении пресс- службы СНБ.

Согласно источнику, в наборе смогут принять участие граждане Армении мужского пола, получившие среднее образование в возрасте 17-18 лет, а также прошедших обязательную военную службу до 23- летнего возраста. Срок обучения в пограничных институтах Российской Федерации - пять лет, а в военном университете им. В. Сарксяна - четыре года. Стоимость обучения, проживания и проезда покрывает Служба национальной безопасности. Выпускники, получив воинское звание лейтенанта, поступают на службу в пограничные войска СНБ Армения и обеспечиваются бесплатной квартирой в городе Ереване.

Желающие могут до 10 марта могут обратиться в СНБ по телефонам 015-57-97-74, 094- 00-22-96.