Четверг, 23 Февраля 2023 12:08

АрмИнфо.Задержана директор ЗАО <Ереванский консервный завод> И.М., на территории которого была развернута ярмарка <Сурмалу>, где 14 августа 2022 года произошел сильный взрыв, приведший к гибели 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РА.

Согласно материалам следствия, И.М. (Ирина Мадатова - ред.) издала подложный приказ, согласно которому с 1 февраля 2019 года возложила обязанности по соблюдению санитарно-гигиенических и пожарно­технических норм на своего заместителя по линии организации торговли

В. М. Таким образом, она попыталась избежать ответственности за несоблюдение этих требований, что привело к человеческим жертвам. После этого И.М. представила свой приказ в следственные органы.

Кроме того, И.М., являясь с 2012 года директором компании <Ереванский консервный завод>, будучи обязанной соблюдать установленные законом требования пожарной безопасности, нарушила ряд положений закона о пожарная безопасности. Она также не обеспечила требования противопожарной защиты объекта, противопожарного водоснабжения, с постоянно действующими путями сообщения, прилегающими к зданиям и сооружениям, не выделила складских помещений, не внедрила системы и средства противопожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия, причинив имущественный ущерб на сумму свыше 566 млн драмов.

13 февраля 2023 года надзирающий прокурор принял решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении И.М. по ч.1 ст.457 и ч.2 ст.357 УК РА ( подделка документа, освобождающего от ответственности). 22 февраля 2022 года И.М. была задержана.

Напомним, что в результате взрыва погибли 16 граждан, пострадали 62 человека, еще одно лицо считается пропавшим без вести. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого в качестве обвиняемых проходят 4 человека. Потерпевшими признаны 90 граждан, из них 55 - получили травмы, 35 - понесли финансовый ущерб.