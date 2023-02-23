Четверг, 23 Февраля 2023 10:15

АрмИнфо.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа провели переговоры в среду Манаме.



Стороны обсудили приоритетные вопросы туркмено-бахрейнского сотрудничества, подтвердив готовность к его дальнейшей активизации по всем направлениям. Акцентировав внимание на перспективах торгово-экономического партнёрства, главы двух государств также подчеркнули важность взаимодействия в гуманитарно-культурной сфере как неотъемлемого фактора сближения народов Туркменистана и Бахрейна, упрочения уз дружбы между ними.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил короля и наследного принца, премьер-министра Бахрейна посетить Туркменистан в ближайшее время. Приглашение было с благодарностью принято.

Затем переговоры продолжились в расширенном составе, с участием официальных делегаций обеих стран. На встрече состоялась церемония подписания документов.

В их числе на межправительственном уровне были подписаны Соглашение о воздушном сообщении между двумя странами; меморандумы о взаимопонимании в области ремесел и традиций, в области морского транспорта; в секторе железнодорожного транспорта, в сфере общего, технического и высшего образования, а также по линии стандартизации, сертификации, аккредитации и метрологии.

На межведомственном уровне были приняты меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Академией дипломатических наук имени Мухаммеда бин Мубарака Аль Халифы МИД королевства Бахрейн; Программа сотрудничества между Министерством культуры Туркменистана и Департаментом культуры и древностей королевства Бахрейн на 2023-2027 годы; Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Бахрейнским банком развития.

Кроме того, с целью развития торгово-экономических отношений между двумя странами Бахрейн предоставил Туркменистану статус официального партнера по морским и воздушным перевозкам в рамках Глобального логистического хаба.

По итогам официального визита президента Туркменистана в Бахрейн принято Совместное коммюнике.

В продолжение визита президент Сердар Бердымухамедов по приглашению короля Бахрейна посетил конноспортивную площадку на территории королевского дворца, где была организована демонстрация скакунов, а также побывал в Национальном музее королевства Бахрейн.

Кроме этого, глава Туркменистана посетил сегодня Совет экономического развития Бахрейна и встретился с руководством данной структуры.

По завершении официального визита, президент Сердар Бердымухамедов отбыл на Родину.

