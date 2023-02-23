Четверг, 23 Февраля 2023 10:06

АрмИнфо. МИД Армении приветствует решения, принятые Международным Судом в Гааге от 22 февраля о запросах о временных мерах, поданных Арменией и Азербайджаном в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В заявлении МИД РА констатируется, что суд вынес юридически обязывающее решение в рамках судебного разбирательства, возбужденного Арменией против Азербайджана, одновременно категорически отклонив запросы Азербайджана в рамках параллельного разбирательства, возбужденного Азербайджаном против Армении.

<Вышеупомянутым решением Суд установил, что существует непосредственная угроза нанесения непоправимого ущерба правам армян в рамках Конвенции и обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях.

Напротив, Суд единогласным голосованием полностью отклонил запрос Азербайджана о применении временных мер, отвергнув ложные обвинения об установке Арменией мин в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях.

Таким образом, согласно решениям Суда, блокада Азербайджаном Нагорного Карабаха и другие действия должны быть немедленно прекращены. Армения будет внимательно следить за ситуацией и информировать Суд о любых нарушениях со стороны Азербайджана, пока продолжается иск Армении против Азербайджана.

Призываем международных партнеров предпринять действенные шаги для обеспечения немедленного исполнения Азербайджаном решения Суда>, - говорится в заявлении МИД Армении.