Четверг, 23 Февраля 2023 10:06

АрмИнфо.Франция поддерживает ведущиеся переговоры между Арменией и Азербайджаном, которые касаются различных вопросов, в частности заключения мирного договора между двумя странами. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, в ответ на вопрос об усилиях Парижа по переговорам в отношении армяно-азербайджанского соглашения по Нагорному Карабаху.

<Она призывает стороны продолжить обсуждения по проекту мирного договора в духе компромисса. Она поддерживает посредничество Европейского союза и приветствует активное участие США в этом вопросе>, - говорится в заявлении МИД Франции.

Что касается вопроса о правах и гарантиях армянского населения Нагорного Карабаха, продолжили во французском МИД, то Франция также хочет, чтобы на эту тему состоялись переговоры. <Обсуждаются положения, при которых могут проходить подобные переговоры>, - добавили в МИД Франции.

На уточнение, направляла ли Франция персонал для участия в работе наблюдательной миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана, в Париже отметили, что как заявила министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, в состав развернутой с 20 февраля в Армении гражданской наблюдательной миссии Европейского союза (EUMA) входит французский персонал