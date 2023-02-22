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АрмИнфо. Азербайджан обязан предпринять все усилия для обеспечения бесперебойного передвижения людей и транспортных средств по Лачинскому коридору. Об этом говорится в решении Международного суда ООН, которое было оглашено 22 февраля.
Отметим, что Суд применил временную меру в отношении Азербайджана, который обязан разблокировать коридор в двустороннем направлении.
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|Посол РФ: Рабочая группа не ведет переговоров о каком-либо коридоре через территорию Армении
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|Мирзоян надеется, что диалог между Баку и Степанакертом состоится
|Мирзоян представил позицию Армении по вопросу установки КПП в Лачинском коридоре
|АО Арцаха сообщает о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня
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|Минобороны Армении и АО Арцаха обвинили азербайджанскую сторону в распространении дезинформации
|Пашинян назначил Карена Карапетяна заместителем министра юстиции
|Закон по такси в аэропорту <Звартноц> принят в прошлом году, но законных извозчиков до сих пор нет
|Генпрокуратура требует конфисковать незаконное имущество у экс-вице-мэра Еревана
|Арестован один из участников массового избиения спикера НС Армении - СНБ
|Левон Зурабян: Выступление премьера Армении на дебатах на Мюнхенской конференции была экзекуцией нашего национального достоинства и самолюбия
|Обсуждены перспективы углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере
|Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с членом семьи шейхов Государства Катар
|Германия приветствует запуск миссии Европейского Союза в Армении
|Пашинян обсудил деятельность миссии ЕС в Армении с ее руководством
|Генерал Георгий Хачатуров освобожден
|Генпрокурор Армении приняла Посла РФ
|Италия готова помочь Армении в подготовке специалистов в сфере культуы
|Вице-спикер Парламента Армении представил депутатам Европарламента ситуацию в Арцахе
|Армения и Евросоюз подчеркнули роль европейской миссии в укреплении пограничной стабильности и безопасности
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|Кристина Квин: США высоко ценят партнерство с Арменией, основанное на общих демократических ценностях
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|Посол России в Армении в рамках рабочего визита в Ширакскую область провел ряд встреч
|Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург с официальным визитом посетит Армению
|Госминистр Великобритании совершит визит в Баку
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|EUMA будет способствовать безопасности людей, укреплять доверие на местах и поддерживать усилия ЕС в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном - Жозеп Боррель
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