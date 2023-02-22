Среда, 22 Февраля 2023 20:08

АрмИнфо. Азербайджан обязан предпринять все усилия для обеспечения бесперебойного передвижения людей и транспортных средств по Лачинскому коридору. Об этом говорится в решении Международного суда ООН, которое было оглашено 22 февраля.

Отметим, что Суд применил временную меру в отношении Азербайджана, который обязан разблокировать коридор в двустороннем направлении.