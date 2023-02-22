Среда, 22 Февраля 2023 19:28

АрмИнфо. Российская сторона последовательно содействует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом 22 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Министерство обороны РФ и российский миротворческий контингент в тесном сотрудничестве с Министерство иностранных дел РФ прилагают энергичные усилия по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора. С 12 декабря прошлого года во взаимодействии с благотворительными организациями обеспечена доставка в регион более 2,5 тонн гуманитарного груза, проведено 7 гуманитарных акций в 88 населенных пунктах. Помощь получили более 8 тысяч детей и восемь сотен малоимущих семей.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в диалоге с Баку и Ереваном продолжается поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Лачинского коридора в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, и улучшить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. <Какой бы напряженной ни была обстановка в регионе, замораживание под этим предлогом переговорного процесса считаем контрпродуктивным. Подобные увязки отдаляют перспективы установления прочного мира и стабильности на всем Южном Кавказе. Мы призываем наших партнеров в Баку и в Ереване к скорейшему возобновлению работы по каждому из направлений нормализации двусторонних отношений. Окажем всю необходимую поддержку об организации очередных заседаний трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, и комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, а также новых раундов переговоров по подготовке мирного договора на уровне глав внешнеполитических ведомств>, - сказала Захарова.

Одна добавила, что Москва намерена одновременно и далее наращивать содействие по линии контактов на уровне представителей гражданского общества, экспертных кругов, религиозных деятелей, запуску межпарламентского диалога.