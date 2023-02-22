Среда, 22 Февраля 2023 19:13

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян 22 февраля посла Государства Кувейт в Армении Навафа Абдулазиза Абдуллу Аль Энеза.

<Мы дружественные народы и у нас особые отношения, что, в том числе, связано с присутствием в вашей стране армянской общины, к которой у нас особое отношение. Мы готовы продолжать и укреплять нашу дружбу, а также создавать новые возможности>, - подчеркнул президент РА, слова которого цитирует пресс-служба главы государства.

В свою очередь, посол, говоря об армянской общине Кувейта, отметил, что армяне трудолюбивые, уважаемые и заслуживающие доверия люди. <Армянская община имеет высокую репутацию и является одной из немногих общин Кувейта, у которой мало проблем. Мы готовы приложить усилия для развития отношений между нашими странами в различных сферах", - сказал дипломат.

Ваагн Хачатурян коснулся попыток Азербайджана придать религиозный оттенок нагорно-карабахскому вопросу. Он отметил, что карабахский вопрос лишен элементов межрелигиозной нетерпимости и вписывается в логику фундаментального права человека на свободную жизнь и творчество. Президент также напомнил, что армяне веками жили бок о бок с арабскими братьями и другими мусульманскими народами.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость установления прочного и всеобъемлющего мира в регионе путем мирных переговоров.

Собеседники коснулись вопросов, связанных с инвестициями и продвижением сотрудничества в различных секторах экономики. Особое внимание было уделено дальнейшему углублению сотрудничества в сферах культуры, туризма и высоких технологий.