Среда, 22 Февраля 2023 19:05

АрмИнфо.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ЗАО «Ардшинбанк» на уровне «B+» и изменило прогноз со «Стабильного» на «Позитивный».

Улучшение прогноза связано с изменением прогноза по суверенному рейтингу Армении и с усилением финансовых позиций банка, в частности по рентабельности, капитализации, финансированию и ликвидности.

Ардшинбанк – единственная компания в Армении, которой присвоены рейтинги от большой тройки рейтинговых агентств (Fitch, Standard & Poor’s, Moody’s). Банк имеет тот же рейтинг, что и Республика Армения, что является наилучшим показателем для любой частной организации.