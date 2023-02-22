Среда, 22 Февраля 2023 18:02

АрмИнфо. Центр Права и Справедливости Фонда "Татоян" и Защитник Прав человека Арцаха опубликовали совместный доклад на английском языке, доказывая враждебность так называемых "эко- активистов", блокировавших единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией и внешним миром, по отношению к РА и НКР, показывая истинную мотивацию их ненависти, и что они были посланы азербайджанскими властями, а также что они никогда не имели никакого отношения к экологическим проблемам.

В 300-страничном докладе представлены доказательства, подтверждающие прямую связь "эко-активистов", закрывших дорогу жизни, связывающей Арцах с миром, и их связь с азербайджанским правительством и их вражду.

Отчет содержит выводы, основанные на доказательствах (фото, видео, свидетельские показания), которые можно найти в том же отчете.

Доклад состоит из пяти частей.

<Во-первых, в первые дни закрытия дороги в этот район были доставлены турецкие и азербайджанские наемники, работавшие в Шуши, а также азербайджанские военные и силовики.

Неслучайно вначале также развевался флаг Турции, который чуть позже убрали, чтобы этот факт не публиковался (ссылка на соответствующий ролик есть в репортаже).

После этого азербайджанские власти привезли людей, которые официально представились представителями общественных и медийных организаций, но в действительности они также финансируются из госбюджета Азербайджана, из фондов, созданных государством, а в ряде случаев НПО действуют с помощью иностранных финансирований. Есть также средства массовой информации, находящиеся под контролем государства. Мы уже публиковали некоторые данные в прошлом

(https://tatoyanfoundation.org/ovkher-en-irakanum-arcax-hayastan-tchan/)

Второе - биографии "эко-активистов" были предметом детального изучения на азербайджанском языке в течение этих месяцев и было установлено, что они никогда не имели никакого отношения к проблемам экологии и что на самом деле они преследуют политические цели (создание контрольно-пропускные пункты и т.д.) по инициативе азербайджанских властей.

В -третьих, изучение страниц "эко-активистов" в социальных сетях показывает, что они проповедуют ненависть, вражду и насилие по отношению к армянам, а в их рядах есть сочувствующие и распространители идей экстремистской националистической террористической организации "Серые волки". Некоторые из них бывшие военные. Эти люди публиковали на своих страницах фотографии тел убитых и замученных армянских военнослужащих, выказывая тем самым свою радость и энтузиазм. Есть даже фотографии, где азербайджанский солдат держит в руках голову армянина после обезглавливания.

В-четвертых, в отчете также приводится обоснование, что без специального разрешения азербайджанских властей эти агенты не могли появиться в Арцахе и уж тем более попытаться перекрыть дорогу.

В-пятых, в отчете даже есть показания иностранцев, которых азербайджанские власти вывозили в качестве туристов на подконтрольные им территории после 44-дневной войны. Однако те люди, которые оказались на перекрытом участке дороги, также подчеркивают, что акция азербайджанских "эко-активистов" не имеет ничего общего с экологическими проблемами. По их мнению, вопросы экологии здесь лишь геополитический инструмент. Более того, иностранные туристы даже говорят о СМИ, находящихся под контролем азербайджанского правительства (доказательства есть в отчете)>, - говорится в сообщении Фонда.

На протяжении всей подготовки этого совместного доклада главный

прокурор Арцаха Гурген Нерсисян оказывал важную поддержку в деле

проанализированных доказательств, проверки этих доказательств и

получения новых фактов. <Нам важное содействие предоставили международные адвокаты Гаро Газарян и Гарник Керконян. Поддержка международного журналисты-расследователя Линдси Снелл также сыграла важную роль в получении и анализе фактов. Мы благодарим наших партнеров за эту важную поддержку. Доклад будет направлен в международные организации>, - отметили в Фонде.