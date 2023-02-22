Среда, 22 Февраля 2023 18:00

АрмИнфо. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся 18 февраля 2023 года, президент Азербайджана сделал ряд заявлений, имеющих цель завуалировать проводимую в отношении народа Арцаха преступную политику и исказить суть азербайджано-карабахского конфликта путем нарушения причинно-следственных связей. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.

В частности, президент Азербайджана в очередной раз попытался опровергнуть очевидный факт блокады Арцаха, наличие которой, за исключением самого Азербайджана, признается международным сообществом. В МИД Арцаха напомнили, что в качестве так называемого доказательства были приведены данные о проезде за весь период блокады 2500 машин Российского миротворческого контингента и Международного Комитета Красного Креста и эвакуации 100 пациентов в больницы Армении посредством МККК.

<Однако приведенные данные доказывают прямо противоположное тому, о чем заявляет Баку. За 73 дня блокады по Лачинскому коридору проехало меньше машин, чем за три обычных дня в доблокадный период. Все автомобили, проехавшие через Лачинский коридор, принадлежали либо Российскому миротворческому контингенту, либо МККК. Другие транспортные средства, принадлежащие гражданам, госструктурам Республики Арцах или осуществляющие коммерческие перевозки, проехать через Лачинский коридор не имеют возможности>, - напомнили в МИД НКР.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что тяжелобольных

пациентов возможно эвакуировать в Ереван только посредством МККК, что

еще раз указывает на отсутствие свободного проезда по Лачинскому

коридору. <Более того, в начале блокады как минимум один

тяжелобольной пациент скончался ввиду невозможности его срочной

транспортировки в Ереван для прохождения дальнейшего лечения. Тот факт, что многие граждане Республики не могут вернуться в Арцах, а сотни разделенных семей лишены возможности воссоединиться, служит еще одним подтверждением наличия блокады, введенной Азербайджаном>, - добавили в ведомстве.

<Примечательно, что в ходе общения с азербайджанскими журналистами по итогам трехсторонней встречи с премьер- министром Армении Николом Пашиняном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном азербайджанский президент заявил о предложении Баку установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Из его слов становится очевидным, что Баку вынашивал эти планы задолго до введения блокады>, - заметили в МИД Арцаха.

Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что чсе упомянутые факты убедительно доказывают, что помимо создания невыносимых условий жизни для народа Арцаха блокада также направлена на пересмотр положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. <Азербайджан очевидным образом стремится легитимизировать свое намерение пересмотреть положения трехстороннего заявления. Эти попытки должны быть самым решительным образом пресечены всеми акторами, вовлеченными в процесс нормализации отношений в регионе. Должно быть восстановлено полноценное функционирование Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и без каких- либо предусловий.

Попытки Азербайджана вмешиваться во внутриполитическую жизнь в Арцахе, равно как и его видение диалога между Степанакертом и Баку также являются категорически неприемлемыми для официального

Степанакерта. В этой связи вновь подчеркиваем, что всеобъемлющее урегулирование азербайджано-карабахского конфликта должно быть

достигнуто путем переговоров, которые обеспечат равные права сторон и не будут содержать условий, предрешающих итоги переговорного процесса. В этом контексте считаем необходимым восстановление международного посреднического формата в качестве дополнительной гарантии необратимости мирного процесса. Вновь подчеркиваем, что итоги незаконного применения силы или угрозы силы со стороны Азербайджана не могут служить отправной точкой на пути к миру, стабильности и безопасности>, - резюмировали в МИД Арцаха.