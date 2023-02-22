Среда, 22 Февраля 2023 17:53

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 22 февраля принял новоназначенного посла США в Армении Кристину Квин.

Как передает пресс-служба правительства РА, поздравив посла с назначением на ответственную должность, Пашинян выразил надежду, что армяно- американские отношения продолжат развиваться и расширяться в период ее пребывания на этом посту. Никол Пашинян подчеркнул важность содействия со стороны США осуществляемым в Армении институциональным реформам. Он добавил, что развитие и укрепление демократии имеет стратегическое значение для правительства РА.

Кристина Квин, поблагодарив за теплый прием, отметила, что приложит все усилия для эффективного продвижения повестки армяно-американского взаимодействия. В этом контексте посол подчеркнула важность тесного сотрудничества с правительством РА. Она выразила готовность администрации США и впредь способствовать осуществлению реформ в Армении.

Собеседники также затронули происходящие в регионе события, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, армяно- турецкий процесс и другие вопросы.