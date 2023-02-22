Среда, 22 Февраля 2023 17:50

АрмИнфо. Рабочая группа, возглавляемая вице-премьерами Армении, России и Азербайджана, которая обсуждает вопрос экономической инфраструктуры и разблокирования коммуникаций в регионе Южного Кавказа, не ведет переговоров о каком-либо коридоре, проходящем через территорию Армении, и об этом неоднократно заявляла российская сторона.

Об этом в беседе с 24News заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Напомним, недавно азербайджанская сторона опубликовала интервью с послом России в Баку Михаилом Бочарниковым и приписала ему заявление, согласно которому <российская сторона не видит проблемы в открытии Зангезурского коридора>. <Я не присутствую на этих переговорах, этим занимаются вице-премьеры и специалисты трех стран, но российская позиция несколько раз четко излагалась нашим сопредседателем, вице­премьером Алексеем Оверчуком, что ни о какой межкоридорной дипломатии не может быть и речи. Что касается заявления посла, то, насколько я знаю, он говорил не о каком-то коридоре, а об открытии коммуникаций в регионе", - сказал Сергей Копыркин.