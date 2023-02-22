Среда, 22 Февраля 2023 17:36

АрмИнфо. Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание относительно строительства Квартала юстиции.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян напомнил, что в кабмин проводит масштабные реформыв правовой системе. В ходе этих существенных реформ возникает и очень большая проблема в связи с физической инфраструктурой: условиями зданий и так далее, отметил он. Помимо этого, по его словам, на содержание судебной, следственной системы осуществляются довольно большие расходы

<Были обсуждены разные проекты и варианты, и должен сказать, что у нас до сих пор нет окончательного решения, в том числе и по техническим причинам. Я думаю, что систему государственного управления нужно перенести из малого центра Еревана и из центра вообще, потому что правильное управление государственным имуществом, которое находится в малом центре и центре Еревана, может принести государству десятки миллиардов доходов и сделать процессы управления более эффективными. Тогда как сегодня ситуация прямо противоположная>, - заметил премьер.

В качестве примера Пашинян отметил содержание здания правительства на площади Ресублики. <Здание, в котором мы находимся, представляет собой очень важную историческую и культурную ценность, но мы не учитываем, сколько денег тратится, например, на отопление, кондиционирование, обслуживание кабинетов этого здания с 6- метровыми потолками, и эти средства можно было либо не тратить вообще, либо тратить более эффективно. Я думаю, что и здесь мы нуждаемся в изменении мышления и менталитета>, - сказал он.

Как считает Пашинян, властям стоит задуматься над государственными инвестициями в тех районах, <которые совсем не привлекательны или менее привлекательны для частного сектора, а это значит, что при крупномасштабных государственных инвестициях в эти районы они также станут привлекательными, и это в некотором смысле может стать очень хорошим стимулом для экономического роста>. <На пути к реализации этой идеи, конечно же, Квартал юстиции - это первая часть. Если мы это успешно запустим и начнем реализацию, скорее всего, идея будет развиваться и расширяться и в этом направлении>, - сказал премьер

В ходе обмена идеями были обсуждены содержательные, логистические, технические и другие вопросы, связанные с реализацией идеи строительства Квартала юстиции. Премьер- министр подчеркнул важность постоянного межведомственного взаимодействия в контексте дальнейшей работы и по итогам совещания дал ответственным лицам ряд поручений