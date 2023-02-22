Среда, 22 Февраля 2023 17:34

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян встретился с делегацией, возглавляемой французскими депутатами Европарламента, сопредседателями Группы дружбы с Арцахом Силви Гийом и Франсуа Альфонси, главой Европейского офиса <Ай Дат> АРФД Гаспаром Карампетяном, директором того же офиса Эгине Эвинян, с ответственным за специальные программы центрального офиса <Ай Дат> Геворгом Гукасяном.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи глава МИД представил вызовы, с которыми столкнулась республика в результате блокады Арцаха Азербайджаном, высоко оценил принципиальную позицию парламентариев в вопросе принятия Европейским Парламентом соответствующей резолюции в связи с блокадой Арцаха.

Собеседники обменялись мнениями относительно возможностей обеспечения более активного участия международного сообщества в создавшихся условиях.

В контексте снятия блокады Сергей Газарян подчеркнул необходимость применения в отношении Азербайджана более действенных и эффективных мер, в том числе санкций.