Среда, 22 Февраля 2023 16:42

АрмИнфо.Мы не можем продать душу за газ или нефть. Так глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн ответил на вопрос о том, что Европа начала активно сотрудничать с Азербайджаном в газовой сфере, несмотря на многочисленные нарушения прав человека в этой стране.

Касаясь газового сотрудничества ЕС с Азербайджаном на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване, министр напомнил, что с 24 февраля прошлого года Европа нуждается в новых энергетических источниках.

<Я согласен с вами - мы не можем продать душу за газ или нефть. Мы должны обращать большое внимание, чтобы не оказаться в другой зависимости, где права человека не приоритет>, - заявил Ассельборн.

Он также коснулся ситуации вокруг Украины, и отметил, что ожидает от Армении недопущения нарушения санкций в отношении РФ, выразив надежду, что европейские санкции будут максимально эффективны.

По словам Ассельборна, <нарушение международного права будет иметь долгосрочное негативное влияние> и российско-украинский конфликт <это не только конфликт для Европы.

<Мы оцениваем, что Армения предприняла все шаги, чтобы не иметь связи с агрессией РФ против Украины, на международных площадках, и призываем делать все, чтобы по крайней мере сохранить эту позицию>, - заявил европейский министр.