Среда, 22 Февраля 2023 16:39

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал коллеге из Люксембурга о последних процессах в мирном процессе между Баку и Ереваном, блокировании Азербайджаном Лачинского коридоре и вызванном этим кризисе в Нагорном Карабахе.

Об этом 22 февраля на совместной пресс- конференции с министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном сообщил сам глава МИД РА Арарат Мирзоян

<Хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан должен отказаться от максималистских требований, милитаристской риторики и посягательств на суверенную территорию Армении, и вернуться в конструктивное поле переговоров с Арменией>, - отметил он.

В этом контексте Мирзоян указал на важность гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, которая начала свою работу 20 февраля.

< Уверен, что она внесет вклад в укрепление мира и стабильности в регионе>, - отметил министр.

Глава МИД Армении касаясь ситуации в Лачинском коридоре, указал императив его незамедлительную деблокаду, подчеркнув, что незаконное блокирование коридора Азербайджаном является не только грубейшим нарушением международного гуманитарного права, но и заявления от 9 ноября 2020 г, подписанного Азербайджаном.

<Параллельно осуществляемой уже 2.5 месяца блокаде, Азербайджан проводит энергетический кризис, неоднократно умышленно нарушая подачу газа и электроэнергии из Армении в Арцах в холодных зимних погодных условиях. Цель этих действий Азербайджана очевидна - создать невыносимые условия, чтобы народ Нагорного Карабаха покинул историческую родину. Об этом же открытым тестом говорит руководство Азербайджана>, - сказал Мирзоян.

В этом ключе он подчеркнул, что Армения придает особую важность вниманию и предметным действиям международного сообщества для предотвращения этнических чисток. По его словам, важно с целью оценки гуманитарной ситуации направить международную миссию по сбору фактов в Лачинский коридор, обеспечить беспрепятственный въезд в Нагорный Карабах представителям международных организаций. Одновременно он отметил важность позиции Люксембурга по жизненно важным для Армении вопросам, в том числе позиции по оккупации суверенных территорий РА, гуманитарного кризиса вокруг Нагорного Карабаха, а также по вопросу незамедлительного освобождения армянских военнопленных, удерживаемых Баку, указав, что носитель демократических ценностей Армения не одинока, и пользуется поддержкой партнеров.

Мирзоян также отметил, что несмотря на все вызовы и испытания, приоритетом Армении остается мирная повестка. <Армения исключает применение силы и угрозу ее применения, считая, что конструктивная позиция создает предпосылки для решения вопроса>, - резюмировал министр