Среда, 22 Февраля 2023 16:38

АрмИнфо. Люксембург и его европейские партнеры призвали азербайджанские власти обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору. Об этом 22 февраля на совместной пресс- конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сообщил министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн.

Что касается конфликтов, то в ходе этого визита, по словам министра, ему представилась возможность лучше понять этот конфликт и его последствия, а также вопросы, связанные с блокадой Лачинского коридора и перебои с поставками газа и электроэнергии в Нагорный Карабах.

<Очевидно, что Люксембург и его европейские партнеры призвали азербайджанские власти обеспечить свободное передвижение по коридору в соответствии с трехсторонними договоренностями от 9 ноября 2020 года.

Не вижу причин закрывать двери, этот коридор для людей, живущих в Нагорном Карабахе, чтобы они могли передвигаться. Это связь с Арменией, ее надо уважать. Азербайджан должен уважать ее, чтобы можно было найти решение>, - заявил глава МИД Люксембурга.

Что касается мирных переговоров, то, по его словам, переговоры, начавшиеся в 2021 г. с участием премьер-министра РА Никола Пашиняна, председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева, как будто остановились. <Они имели поощряемый старт, и мы бы хотели, чтобы они продолжились. Люксембург содействует возобновлению трехсторонних переговоров для достижения длительного мира. Мы также содействуем гражданской миссии ЕС, которая продлится 2 года. Сначала это будут 100 наблюдателей>, - отметил он.

По его убеждению, эта миссия также укрепит отношения РА и ЕС, приблизит Армению к Евросоюзу. <Миссия может сыграть положительную роль, снизит риски и инциденты. И может быть важным стимулом для нормализации отношений. У Люксембурга в миссии тоже представитель. Это очень опытный полицейский, который готов помочь>, - сообщил Ассельборн.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Европейский Союз разместил новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе 20 февраля. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Штаб- квартира миссии находится в Ехегнадзоре. Москва раскритиковала данную инициативу, обвинив Запад в попытке вытеснить Россию из Закавказья.