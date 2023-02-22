Среда, 22 Февраля 2023 16:36

АрмИнфо. Мы видим возможности в Армении для создания школы по сохранению культурных ценностей, предоставления итальянских специалистов и разработки проектов в сфере археологии. Об этом заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано в ходе встречи с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян.

Напомнив, что в Армении действует 4 итальянских археологических миссии , которые проводят успешную деятельность, он подчеркнул, что Армения может доверить Италии и процесс восстановление памятников культуры на территории РА.

В этом контексте было заявлено, что делегация Италии намерена посетить историко-культурный музей-заповедник <Гарни>, чтобы обсудить дальнейшие совместные действия и сотрудничество.

По предложению министра Жанны Андреасян с министром культуры Италии обсудили возможности реализации совместных образовательных программ с целью подготовить в одном из ВУЗов Армении специалистов по сохранению культурного наследия на основании итальянского опыта.

Сообщается, что в ходе встречи Жанна Андреасян коснулась также роли Италии в изучении культурного наследия Нагорного Карабаха, которое сейчас осталось на территориях подконтрольных Азербайджану после 44- дневной Арцахской войны. В этой связи она придала важность активному участию международного сообщества.

<Сожалеем, что инициатива итальянской стороны сорвалась, но проблема, на самом деле, все еще актуальна. Надеемся, что визит итальянской миссии состоится в рамках ЮНЕСКО. Считаем, что сигналы, поступающие из региона касаемо сохранения культурного наследия, имеющего общечеловеческую ценность, должны стать предметом беспокойства международного сообщества>, - сказала министр ОНКС Армении.

Своему итальянскому коллеге она представила также необратимые последствия гуманитарного кризиса в контексте реализации права на образования в Арцахе, который возник из-за азербайджанской блокады. Согласно сообщению пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта, в ходе встречи министры указали на многовековые армяно-итальянские связи, в частности наличие армянского следа в Италии в виде армянских церквей , научно-образовательной деятельности Мхитаристов на острове Святого Лазаря.

Стороны подтвердили готовность к эффективной работе и расширению сотрудничества в культурной сфере.

Учитывая, что Италия лидирует по числу арменоведческих центров в мире, было отмечено, что в ближайшее время планируется провести соответствующий форум в Италии. В этой связи министр Санджулиано заявил о готовности принять участие в работе форума.

Сообщается, что делегация Италии в Армении посетит также Мемориальный комплекс Цицернакаберд, Музей Геноцида армян и Национальную картинную галерею.