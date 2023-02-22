Среда, 22 Февраля 2023 15:16

АрмИнфо. Действительно, Азербайджан озвучил требование установки контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией и на участке, где начинается Лачинский коридор.

Об этом 22 февраля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян, на просьбу прокомментировать требование президента Азербайджана об установлении КПП в Лачинском и так называемом Зангезурском коридорах.

<Однако, реакция Армении последовало сразу, практически непосредственно после закрытия Лачинского коридора. Регуляции, связанные с Лачинским коридором достигнуты и зафиксированы в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. И пересмотр этих регуляций, вновь с применением силы или угрозы силой для нас не приемлемы и не могут быть приемлемым решением>, - отметил армянский министр. Он также указал на очевидность проводимой Азербайджаном линии, по сути, ожиданий заполучить соразмерный Лачинскому коридор маршрут, при условии разблокировки перекрытой дороги. По его словам, это не новый для армянской стороны наратив, и позиция Еревана также общеизвестна по данному вопросу.

<У нас есть Лачинский коридор, который, кстати, до последней войны, выделялся в качестве исключительного гуманитарного маршрута на всем протяжении переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Учитывая, что армяне Арцаха окружены со всех сторон Азербайджаном, Лачинский коридор был единственным маршрутом, связывающим Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, этому коридору изначально придавалось важное значение. И азербайджанская сторона также принимала данный факт>, - сказал армянский министр.

Касаясь вопроса деблокирования других региональных инфраструктур, Мирзоян напомнил, что договоренности по этому вопросу также отражены как в заявлении от 9 ноября 2020 года, так и в документе от 11 января 2021 года, и обсуждались в ходе последующих переговоров. <Наша позиция неизменна и очень конструктивна. Мы выражали приверженность скорейшей разблокировки региональных коммуникаций, в том числе и железнодорожного сообщения в соответствии с суверенитетом и законодательством тех государств, через которые проходят пути. Полагаю, что это очень обоснованный, конструктивный и прозрачный подход>, - сказал он, добавив, что этот подход был преподтвержден на встречах в Мюнхене.

При этом он подчеркнул недопустимость угрозы применения силы и агрессивной политики, направленной на пересмотр существующих договоренностей.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Азербайджан направил Армении свои предложения по установке КПП в Лачиснком коридоре и на концах так называемого Зангезурского коридора.

Более того, один из депутатов парламента РА от правящей партии Гражданский договор заявил, что Азербайджан выражает готовность разблокировать Лачинский коридор в ответ на предоставление Арменией коридора через свою территорию - так называемый Зангезурский коридор.