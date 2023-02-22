Среда, 22 Февраля 2023 14:24

АрмИнфо.Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Арцахе, применив огнестрельное оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха. Согласно оборонному ведомству, 21 февраля подразделения ВС Азербайджана с применением огнестрельного оружия нарушили режим прекращения огня на северном и восточном направлениях линии соприкосновения. <С армянской стороны потерь нет.

О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная>, - говорится в сообщении АО НКР.

В то же время в Армии обороны отметили, что сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны Арцаха якобы открыли огонь по азербайджанским позициям на оккупированных территориях Шушинского, Мартунского и Карвачарского районов Республики Арцах между 20:45 часов 21 февраля и 01:20 часов 22 февраля, очередная дезинформация.