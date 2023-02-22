Среда, 22 Февраля 2023 13:23

АрмИнфо.В преддверии Дня защитника отечества сотрудники посольства России в Армении, представительства Россотрудничества в Ереване, Погрануправления ФСБ РФ в РА, Минобороны РА, Союза ветеранов и других организаций посетили Парк Победы и возложили цветы к вечному огню у мемориала "Мать Армения".

Посол России в Армении Сергей Копыркин в беседе со СМИ отметил союзнический характер отношений между двумя странами. Дипломат также указал на ключевые сферы сотрудничества двух стран, в том числе в области обороны и безопасности.

Отметим, что <День защитника Отечества> - праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане.

Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: <В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)>.

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как <День Красной армии>, с 1946 года - <День Советской армии>, с 1949 по 1992 годы - <День Советской армии и Военно- морского флота>. После распада Советского Союза праздник отмечается в России как <День защитника Отечества> и является днём воинской славы России. День защитника Отечества - праздник мужчин и женщин, которые имеют или имели отношение к защите Отечества.