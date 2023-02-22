Среда, 22 Февраля 2023 12:22

АрмИнфо.В Армении авиакомпании с плохой репутацией могут быть лишены лицензии. Поправки в законе <Об авиации> обсуждаются 16 января на заседании комиссии Национального Собрания РА по экономическим вопросам во втором и окончательном чтении.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян, в ныне действующим законодательстве отсутствуют положения, касающиеся требований к эксплуатанту воздушного судна об исключении рисков, связанных с жизнью, здоровьем пассажиров, собственностью, безопасностью государства или защитой наиболее важных общественных интересов, а также с плохой репутацией авиакомпаний. С внесением поправок данная проблема будет разрешена. Согласно законодательной инициативе правительства, заявление на получение сертификата по эксплуатации воздушного судна может быть отклонено, а уже действующее свидетельство аннулировано, если выяснится, что член совета компании, директор, крупный акционер или члены их семей имеют судимость, признаны банкротами или имеют непогашенные обязательства, находятся в международном розыске. "Человеком с плохой репутацией считается лицо, имеющее судимость за умышленно совершенные преступления, лицо, лишенное судом права занимать должности в финансовой, банковской, налоговой, таможенной, коммерческой, экономической, правовой сферах, лицо, признанное банкротом и имеющее непогашенные кредитные, налоговые обязательства, находящееся в международном розыске, или лицо, ранее обладающее полномочиями управления, действие которых прекращено или приостановлено по вине данного лица из-за нарушения требований безопасности полетов, установленных законом и постановлением правительства", - пояснил замминистра.

Ранее замминистра отмечал, что в 2022 году объемы пассажирских перевозок достигли беспрецедентного уровня, составив 3,637 млн пассажиров, большая часть которых - 1, 458 млн направилась при помощи российских авиакомпаний в города Российской Федерации, а при помощи армянских авиакомпаний - 916 тысяч человек. В города других государств было перевезено 1,322 млн пассажиров. В первой десятке авиаперевозчиков значатся авиакомпании FlyOne Armenia (458 тыс пассажиров), далее следуют российские авиакомпании <Азимут>, <Аэрофлот>, <Ютэйр>, венгерская бюджетная авикомпания Wizz Air, эмиратская авиакомпания Dubai Aviation Corporation и греческая авиакомпания Aegean Airlines.

Замминистра обращал также внимание на то, что в списке лидеров авиаперевозок пока нет авиакомпании Fly Arna, которая начала выполнять полеты с июня 2022 года. Из армянских авиаперевозчиков, помимо уже указанных, значится также авиакомпания <Армениа эйрвейс>