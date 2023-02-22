Среда, 22 Февраля 2023 12:07

АрмИнфо. Минобороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в распространении дезинформации.

<Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС РА в ночь с 21 на 22 февраля якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточном и западном направлениях армяно-азербайджанской пограничной зоны, не соответствует действительности>, - говорится в сообщении МО Армении.

В Армии обороны Арцаха также назвали дезинформацией сообщение вражеской стороны о нарушении режима прекращения огня.

Примечательно, что накануне Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Однако, в сообщении не было указано с какой стороны было нарушение допущено.