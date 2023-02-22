|В Парке Победы в Ереване состоялось возложение цветов к вечному огню в преддверии Дня защитника Отечества
|В Армении авиакомпании с плохой репутацией могут быть лишены лицензии
|Минобороны Армении и АО Арцаха обвинили азербайджанскую сторону в распространении дезинформации
|Пашинян назначил Карена Карапетяна заместителем министра юстиции
|Закон по такси в аэропорту <Звартноц> принят в прошлом году, но законных извозчиков до сих пор нет
|Генпрокуратура требует конфисковать незаконное имущество у экс-вице-мэра Еревана
|Арестован один из участников массового избиения спикера НС Армении - СНБ
|Левон Зурабян: Выступление премьера Армении на дебатах на Мюнхенской конференции была экзекуцией нашего национального достоинства и самолюбия
|Обсуждены перспективы углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере
|Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с членом семьи шейхов Государства Катар
|Германия приветствует запуск миссии Европейского Союза в Армении
|Пашинян обсудил деятельность миссии ЕС в Армении с ее руководством
|Генерал Георгий Хачатуров освобожден
|Генпрокурор Армении приняла Посла РФ
|Италия готова помочь Армении в подготовке специалистов в сфере культуы
|Вице-спикер Парламента Армении представил депутатам Европарламента ситуацию в Арцахе
|Армения и Евросоюз подчеркнули роль европейской миссии в укреплении пограничной стабильности и безопасности
|Пашинян с бывшим премьер-министром Франции обсудили шаги международного сообщества в направлении разблокирования Лачинского коридора
|Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
|Кристина Квин: США высоко ценят партнерство с Арменией, основанное на общих демократических ценностях
|Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
|Международный Суд вынесет решение по Лачинскому коридору
|Генпрокуратура требует конфискации имущества на 11 млрд драмов у Мгера Седракяна
|Посол Армении на научной конференции Сената Франции рассказала о борьбе народа Арцаха за свободу и независимость
|Григорий Хачатуров не является собственником земельного участка, в легализации которого его обвиняют: Адвокат
|Стефано Томат рассказал Армену Григоряну о предстоящей деятельности гражданской миссии ЕС в Армении
|В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
|Посол России в Армении в рамках рабочего визита в Ширакскую область провел ряд встреч
|Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург с официальным визитом посетит Армению
|Госминистр Великобритании совершит визит в Баку
|Генпрокуратура раскрыла детали задержания Григория Хачатурова
|Генпрокурор против лесорубов: Прокурорам областей дано поручение республики предотвратить резню лесов
|Новый посол Кореи прибыл в Армению
|Турцию вновь трясет
|Оппозиционер: генерал Юрий Хачатуров стал очередной мишенью для властей Армении
|Иран заявил о готовности провести встречу в рамках региональной платформы "3+3"
|США и Турция заявили о приверженности установить мир на Южном Кавказе
|Армению частично накрыло снегом, в ряде регионов бушует метель
|EUMA будет способствовать безопасности людей, укреплять доверие на местах и поддерживать усилия ЕС в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном - Жозеп Боррель
|Москва обвинила Евросоюз в попытках выдавить Россию из Закавказья
|Армянский дизайнер Vardoui Nazarian создала костюм к парижской премьере спектакля Ренаты Литвиновой <Кактус>
|Глава МИД Армении встретился с делегацией гражданской миссии ЕС
|Под предлогом "тренировочных сборов" государство де-факто незаконно приобщает граждан к очередной "обязательной воинской службе" - Фонд "Татоян"
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров Блинкен-Чавушоглу в Анкаре
|Замглавы МИД Армении провел встречу с делегацией гражданской миссии ЕС
|Новый посол США уже в Армении
|МИД НКР: преступная политика официального Баку, направленная на уничтожение народа Арцаха, даже спустя десятилетия не претерпела изменений
|Азербайджан и Грузия обсудили возможность интенсификации взаимодействия
|Танкисты ЮВО в Армении отработают ТОУС на современных танках Т-72Б
|Евросоюз сегодня запускает гражданскую миссию ЕС в Армении
|Армения и США обсудили возможности военно-технического сотрудничества
|Оппозиционер: все шаги Никола Пашиняна направлены на сохранение своей власти
|От слов к делу: Парламент Арцаха призвал международные структуры посредством практических шагов предотвратить этнические чистки Азербайджана
|Двое военнослужащих ВС Армении погибли в Сюникской области Армении из-за схода лавины
|Рубен Варданян: Если бы не Карабахское Движение мы потеряли бы не только Арцах, но и Армению
|Родные погибших на пожаре военнослужащих не верят в официальную версию инцидента
|В Армении восстановлена подача газа на всех АГНКС
|Президент Арцаха: спустя 35 лет решение арцахцев остается неизменным, дух - не сломлен, путь - неизменен
|Пашинян: Ереван продолжит последовательные шаги по созданию механизмов защиты прав и обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха
|Содокладчики ПАСЕ в Гегаркунике собирают факты об азербайджанской агрессии в 2022 году
|Читать больше
АрмИнфо. Минобороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в распространении дезинформации.
<Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС РА в ночь с 21 на 22 февраля якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточном и западном направлениях армяно-азербайджанской пограничной зоны, не соответствует действительности>, - говорится в сообщении МО Армении.
В Армии обороны Арцаха также назвали дезинформацией сообщение вражеской стороны о нарушении режима прекращения огня.
Примечательно, что накануне Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Однако, в сообщении не было указано с какой стороны было нарушение допущено.
|В Парке Победы в Ереване состоялось возложение цветов к вечному огню в преддверии Дня защитника Отечества
|В Армении авиакомпании с плохой репутацией могут быть лишены лицензии
|Минобороны Армении и АО Арцаха обвинили азербайджанскую сторону в распространении дезинформации
|Пашинян назначил Карена Карапетяна заместителем министра юстиции
|Закон по такси в аэропорту <Звартноц> принят в прошлом году, но законных извозчиков до сих пор нет
|Генпрокуратура требует конфисковать незаконное имущество у экс-вице-мэра Еревана
|Арестован один из участников массового избиения спикера НС Армении - СНБ
|Левон Зурабян: Выступление премьера Армении на дебатах на Мюнхенской конференции была экзекуцией нашего национального достоинства и самолюбия
|Обсуждены перспективы углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере
|Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с членом семьи шейхов Государства Катар
|Германия приветствует запуск миссии Европейского Союза в Армении
|Пашинян обсудил деятельность миссии ЕС в Армении с ее руководством
|Генерал Георгий Хачатуров освобожден
|Генпрокурор Армении приняла Посла РФ
|Италия готова помочь Армении в подготовке специалистов в сфере культуы
|Вице-спикер Парламента Армении представил депутатам Европарламента ситуацию в Арцахе
|Армения и Евросоюз подчеркнули роль европейской миссии в укреплении пограничной стабильности и безопасности
|Пашинян с бывшим премьер-министром Франции обсудили шаги международного сообщества в направлении разблокирования Лачинского коридора
|Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
|Кристина Квин: США высоко ценят партнерство с Арменией, основанное на общих демократических ценностях
|Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
|Международный Суд вынесет решение по Лачинскому коридору
|Генпрокуратура требует конфискации имущества на 11 млрд драмов у Мгера Седракяна
|Посол Армении на научной конференции Сената Франции рассказала о борьбе народа Арцаха за свободу и независимость
|Григорий Хачатуров не является собственником земельного участка, в легализации которого его обвиняют: Адвокат
|Стефано Томат рассказал Армену Григоряну о предстоящей деятельности гражданской миссии ЕС в Армении
|В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
|Посол России в Армении в рамках рабочего визита в Ширакскую область провел ряд встреч
|Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург с официальным визитом посетит Армению
|Госминистр Великобритании совершит визит в Баку
|Генпрокуратура раскрыла детали задержания Григория Хачатурова
|Генпрокурор против лесорубов: Прокурорам областей дано поручение республики предотвратить резню лесов
|Новый посол Кореи прибыл в Армению
|Турцию вновь трясет
|Оппозиционер: генерал Юрий Хачатуров стал очередной мишенью для властей Армении
|Иран заявил о готовности провести встречу в рамках региональной платформы "3+3"
|США и Турция заявили о приверженности установить мир на Южном Кавказе
|Армению частично накрыло снегом, в ряде регионов бушует метель
|EUMA будет способствовать безопасности людей, укреплять доверие на местах и поддерживать усилия ЕС в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном - Жозеп Боррель
|Москва обвинила Евросоюз в попытках выдавить Россию из Закавказья
|Армянский дизайнер Vardoui Nazarian создала костюм к парижской премьере спектакля Ренаты Литвиновой <Кактус>
|Глава МИД Армении встретился с делегацией гражданской миссии ЕС
|Под предлогом "тренировочных сборов" государство де-факто незаконно приобщает граждан к очередной "обязательной воинской службе" - Фонд "Татоян"
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров Блинкен-Чавушоглу в Анкаре
|Замглавы МИД Армении провел встречу с делегацией гражданской миссии ЕС
|Новый посол США уже в Армении
|МИД НКР: преступная политика официального Баку, направленная на уничтожение народа Арцаха, даже спустя десятилетия не претерпела изменений
|Азербайджан и Грузия обсудили возможность интенсификации взаимодействия
|Танкисты ЮВО в Армении отработают ТОУС на современных танках Т-72Б
|Евросоюз сегодня запускает гражданскую миссию ЕС в Армении
|Армения и США обсудили возможности военно-технического сотрудничества
|Оппозиционер: все шаги Никола Пашиняна направлены на сохранение своей власти
|От слов к делу: Парламент Арцаха призвал международные структуры посредством практических шагов предотвратить этнические чистки Азербайджана
|Двое военнослужащих ВС Армении погибли в Сюникской области Армении из-за схода лавины
|Рубен Варданян: Если бы не Карабахское Движение мы потеряли бы не только Арцах, но и Армению
|Родные погибших на пожаре военнослужащих не верят в официальную версию инцидента
|В Армении восстановлена подача газа на всех АГНКС
|Президент Арцаха: спустя 35 лет решение арцахцев остается неизменным, дух - не сломлен, путь - неизменен
|Пашинян: Ереван продолжит последовательные шаги по созданию механизмов защиты прав и обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха
|Содокладчики ПАСЕ в Гегаркунике собирают факты об азербайджанской агрессии в 2022 году
|Читать больше
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
|Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
|В новой транспортной архитектуре региона Армения может попасть в петлю <Анаконды>
|Читать больше
|Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
|В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
|Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
|Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр
|Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
|Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|Оппозиционер: Армянским властям удалось перенести глубокое противостояние России и Запада на Армению
|СМИ: На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение
|Москва обвинила Брюссель в попытках вытеснить Россию с Южного Кавказа
|Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
|Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
|Азербайджан частично открыл вентиль газопровода, через который подается газ из Армении в Арцах
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения