Среда, 22 Февраля 2023 12:06

АрмИнфо. Решением премьер-министра Никола Пашиняна от 22 февраля Карен Карапетян назначен заместителем министра юстиции.

4-й по счету замминистра юстиции РА Карен Караетян (1983г.р.) в 2000-2005 годах учился на юридическом факультете Российско-Армянского (Славянского) государственного университета. С 2022 года по настоящее время он учится по программе The Executive Master in EU Studies at Centre international de formation europeenne - CIFE (Берлин, Германия).

Трудовая деятельность

В 2007-2009 годах работал в ЗАО <Завод Наирит> ведущим специалистом службы внешних связей (под управлением представительства Межгосударственного банка в Армении). В 2010 году работал ответственным по закупкам регионального проекта WWF/ЕС/Всемирного банка <Европейский инструмент соседства и партнерства (ENPI), и FLEG. В 2010-2011 годах работал юрисконсультом армянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 2011-2015 годах был руководителем программы <Экорегиональной экологической программы Южно-Кавказского региона> Банка реконструкции и развития (KfW) Федеративной Республики Германии/Всемирного фонда природы (WWF), проекта <Создание особо охраняемых природных территорий в Джавахкском (Ашоцком) районе Армении>. В 2015-2019 годах был национальным координатором проекта <Трансграничный объединенный секретариат, Фаза 3> KfW/Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 2017-2018 годах отвечал за проект Совета Европы <Поддержка реализации правовых реформ в Армении>. В 2019-2022 годах был руководителем регионального проекта Совета Европы <Продвижение профессии юриста в соответствии с европейскими стандартами> для стран Восточного партнерства Европейского Союза. В 2022-2023 годах руководил проектом Совета Европы <Укрепление институционального потенциала по борьбе и предотвращению коррупции в Армении>.