Среда, 22 Февраля 2023 11:58

АрмИнфо.По положению на сегодняшний день не поступало заявок на получение лицензии по оказанию услуг такси в международном аэропорту <Звартноц>. Об этом 22 февраля на заседании комиссии Национального Собрания РА по экономическим вопросам заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян.

По его словам, закон, касающийся работы такси в аэропорту, был принят в середине прошлого года. После этого, в сентябре-октябре 2022 года были разработаны и вступили в силу подзаконные акты. В настоящее время ведомство ведет обсуждения с различными организациями на предмет работы такси в аэропорту <Завртноц> в соответствии с требованиями закона. <По положению на сегодняшний день, заявок на получение лицензии по оказанию услуг такси не поступало>, - отметил замминистра, указав на наличие заинтересованности со стороны ряда организаций, работа с которыми продолжается.

В этой связи, председатель комиссии НС Бабкен Тунян сообщил о намерениях проведения обсуждений по данному вопросу, чтобы понять причины отсутствия заявок. <Может, размер госпошлины высокий, или имеются другие факторы, мешающие развитию данной сферы? Все это надо обсудить>, - отметил Тунян.

Напомним, что 17 июня прошлого года правительство РА утвердило порядок лицензирования пассажирских перевозок легковым такси из аэропорта "Звартноц". Для получения лицензии организация или индивидуальные предприниматели должны представить копию технического паспорта автомобиля, свидетельство о собственности, справку о калибровке установленного в салоне счетчика, фотографии автомобилей, предоставляющих услуги. Кроме того, было отмечено, что автомобиль, используемый в качестве такси в аэропорту, должен быть не старше семи лет, белого цвета, с заводской топливной системой, со счетчиком, который виден пассажиру в салоне и надписью "аэротакси". Снаружи на нем должна быть соответствующая маркировка такси (шашечки). За получение лицензии взимается госпошлина в размере 200 тысяч драм в год.