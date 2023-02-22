Среда, 22 Февраля 2023 11:52

АрмИнфо. Антикоррупциооным судом принят к производству очередной - 28-й иск генеральной прокуратуры Армении о конфискации незаконно нажитого имущества.

В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что Управление Генеральной прокуратуры по конфискации имущества незаконного происхождения представило в суд ходатайство о конфискации в пользу Республики Армения у бывшего заместителя мэра Еревана В. Н. (Ваге Никояна-ред.) и связанного с ним лица.

В частности, надзорный орган требует конфискации трех единиц недвижимого имущества в городе Ереване, а в случае невозможности - их среднерыночная стоимость, на общую сумму более 309 миллионов 750 тысяч драмов, одно движимое имущество, средства, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества - до фактического исполнения судебного решения, а также 19 миллионов 786 тысяч 303 драма в качестве остатка незаконных доходов и средств,

Конфискации подлежат также 8 млн 258 тыс. 347 драмов, которые в период 2013-2022 гг. не подтверждены законными доходами лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю или не могут быть идентифицированы и конфискованы на основании Закон РА "О конфискации имущества незаконного происхождения".

Ваге Никоян был назначен заместителем мэра Еревана в январе 2012 года, при представителе бывшей власти Тароне Маркаряне. Никоян занимал должность вице-мэра в течение шести лет. Он также возглавлял рабочую группу по реформе общественного транспорта в Ереване. После избрания действующего мэра Айка Марутяна заместитель мэра-республиканец Никоян отклонил предложение Марутяна продолжить работу в мэрии не в качестве заместителя мэра, а в качестве его советника. В 2020 году ему было предъявлено обвинение по делу, связанному с продажей муниципальной земли лицам, аффилированным с бывшим главой Федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном. Отмечалось также, что Никоян, занимая должность замглавы городской администрации в 2012-2018 гг., злоупотребил должностными полномочиями и, несмотря на невыполненные работы по санитарной очистке города, перечислил компании "Санитек" и связанным с ней предприятиям более 3 млрд драмов.