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АрмИнфо. Арестован один из участников массового избиения председателя Национального Собрания РА Арарата Мирзояна (ныне министр иностранных дел), совершенное 10 ноября 2020 года. Об этом сообщает Служба национальной безопасности РА.
Согласно источнику, Т.А., узнав из сообщений средств массовой информации о подписании лидерами Армении, России и Азербайджана трехстороннего соглашения о прекращении огня в Арцахе и передаче Азербайджану ряда территорий, в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года направился к зданию Национального Собрания РА, где в тот момент происходили массовые беспорядки. Увидев на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна автомобиль спикера НС Т.А. присоединился к участникам беспорядков, которые остановили машину, вытащили Мирзояна из салона и начали его избивать, нанеся, в том числе, удары ногами по голове. В результате, получив многочисленные травмы, экс-спикер в бессознательном состоянии был госпитализирован в медицинский центр <Эребуни>.
В отношении Т.А. было возбуждено уголовное преследование. СНБ представила в суд ходатайство о его аресте сроком на два месяца, которое было удовлетворено.
Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия в направлении выявления полной картины совершенных преступлений, установления личности иных фигурантов дела, возбуждения публичных уголовных преследований в отношении их и, как следствие, эффективной реализации принципов неотвратимости уголовной ответственности.
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|Генпрокурор Армении приняла Посла РФ
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|Посол Армении на научной конференции Сената Франции рассказала о борьбе народа Арцаха за свободу и независимость
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|Посол России в Армении в рамках рабочего визита в Ширакскую область провел ряд встреч
|Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург с официальным визитом посетит Армению
|Госминистр Великобритании совершит визит в Баку
|Генпрокуратура раскрыла детали задержания Григория Хачатурова
|Генпрокурор против лесорубов: Прокурорам областей дано поручение республики предотвратить резню лесов
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|Замглавы МИД Армении провел встречу с делегацией гражданской миссии ЕС
|Новый посол США уже в Армении
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|Азербайджан и Грузия обсудили возможность интенсификации взаимодействия
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|Армения и США обсудили возможности военно-технического сотрудничества
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