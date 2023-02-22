Среда, 22 Февраля 2023 11:24

АрмИнфо. С ужасом наблюдал за дебатами между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхам Алиевым на Мюнхенской конференции.

Если наблюдать за эволюцией лидеров Армении от Левона Тер-Петросяна до Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а от них до Никола Пашиняна, то трудно отделаться от мысли, что следующим лидером Армении будет питекантроп. Так прокомментировал участие армянского премьера в дебатах по Южному Кавказу на Мюнхенской конференции по безопасности вице-председатель Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян.

По словам Зурабяна, более жалкого и ничтожного образа человека, представляющего армянское государство, армянский народ еще не видел. <Армения, представляющая себя миру в жалком виде, с хромой логикой и со скудным, заикающимся и ломаным английским, не могла вызвать даже жалости.

Вся эта сцена была экзекуцией нашего национального достоинства и самолюбия. Алиев перед всем миром издевался над Арменией и ее премьер-министром. Он объявил, что Армения подписала капитуляцию, которую принял не только весь мир, но и армянский народ, потому что после войны тот, кто подписал капитуляцию, был избран премьер-министром. Пашиняну было нечего возразить. Было бы что возразить, если бы перед Алиевым сидел другой лидер, а не Пашинян. Кстати, этот эпизод показал, что переизбрание Пашиняна в Армении только усилило алиевскую агрессию в отношении Армении, и я надеюсь, что это станет уроком для некоторых наших легкомысленных граждан>, - заявил зампред АНК.

При этом политик обратил внимание, что Пашинян промолчал, когда Алиев обвинил Армению во всех смертных грехах - <от оккупации азербайджанских территорий до нарушении резолюций Совета Безопасности ООН>. Зурабян добавил, что поскольку история Армении для Никола Пашиняна начинается с его <славной> революции 2018 года, он не знает, что Армения не нарушала резолюций Совета Безопасности ООН и не могла их нарушить, ведь требование покинуть <оккупированные территории> никогда не было адресовано Армении, поэтому, вопреки тому, что сказал Алиев, против Армении не могут быть применены никакие санкции. < Он не знает, что сам Азербайджан не выполнял эти резолюции, неоднократно нарушая режим прекращения огня и отказываясь выполнять представленные в этих резолюциях предложения по урегулированию. Промолчав, Пашинян фактически признал обвинения Алиева и вину Армении>, - добавил вице-председатель партии первого президента Армении.

При этом Зурабян обратил внимание, что когда Алиев сказал, что понятия <Нагорный Карабах> не существует, Пашинян попытался на бессвязном английском объяснить, что это понятие содержится в заявлении, подписанном Алиевым 9 ноября 2020 года, но не сказал, что понятие <Нагорный Карабах фиксируется и во всех основополагающих международных документах, в частности, в резолюциях Совета Безопасности ООН, на которые указывал сам Алиев, и во всех документах ОБСЕ.

< Пашинян промолчал, когда Алиев сказал, что не будет вести переговоры с народом Карабаха, пока его представляет Рубен Варданян, а ведь всё, что он должен был сказать, это то, что народ Арцаха должен решать, кто представляет его на этих переговорах, а не Алиев.

Пашинян не смог привести ни одного убедительного аргумента в опровержение алиевской лжи об отсутствии блокады Лачинского коридора. На алиевскую <статистику> автомобилей, проезжающих по Лачинскому коридору, следовало бы ответить реальной статистикой, которая показала бы, что перевозка пассажиров и грузов фактически сведена к нулю, нарушая нормальную жизнь и приводя к катастрофическим экономическим последствиям>, - добавил Зурабян.

Армянский политик также возмутился тем, что Пашинян ни словом не обмолвился об агрессии, совершенной Азербайджаном против суверенной территории Армении после 9 ноября 2020 года, даже в рамках предоставленного ему права ответить на ложные обвинения Алиева об <оккупации> Арменией.

< А когда Пашинян решил ответить на одно из обвинений Алиева по поводу сноса 64 мечетей в Карабахе, оказалось, что Пашиняну лучше вообще не отвечать на это обвинение. Не опровергая эту информацию, он ни много ни мало утверждал, что в Азербайджане в советское время было разрушено 1560 мечетей, из чего мировая общественность, согласно узкой логике Пашиняна, должна была сделать вывод, что то, что сделали армяне, не имеет большого значения. К тому же Пашинян потратил на эту полную глупость львиную долю отведенного ему времени>, - добавил политик.

Одним словом, продолжил зампред АНК, выступление Пашиняна на Мюнхенской конференции по безопасности выявило ужасные реалии - жалкое воплощение позорной капитуляции Армении сидело в Мюнхене. По его словам, стало очевидно, что если и осталось что-то, что Армения не потеряла на поле боя, то она потеряет это в результате бездарной дипломатии. <Поскольку Пашинян отстаивает интересы Армении и Арцаха на встречах с мировыми сановниками на том же английском или русском языках, с той же невежественной и узкой логикой и дает согласие Армении на то или иное судьбоносное для нашего народа решение. К сожалению, большая часть нашего народа ничего обо всем этом знать не будет, учитывая царящее сегодня в Армении раболепно-манипулятивное состояние информационного поля. С другой стороны, для здоровья этих людей действительно было бы лучше, если бы их <покой> никто не тревожил.

Я также усомнился в характеристике, данной Левоном Тер-Петросяном Пашиняну, назвавшей его <бичом, разрушающим нацию>. Мне все больше кажется, что определение "разрушающий нацию папуас" подошло бы Пашиняну больше>, - резюмировал Зурабян.