Среда, 22 Февраля 2023 10:47

АрмИнфо.20 февраля с.г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Армении Мухаметгельди Аязова с новоназначенным министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян.

В ходе встречи было отмечено, что за время установления дипломатических отношений между двумя странами сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере выстраивалось на самом высоком уровне, и в этом контексте отмечались перспективы углубления этих отношений между двумя дружественными странами.

Акцентируя уже существующие Соглашения между такими вузами как ТГУ – ЕГУ и сельскохозяйственные вузы дружественных государств, было отмечено, что рассматриваются проекты Соглашения между экономическими вузами и консерваториями двух стран, а также на столе в настоящее время поджидает своего подписания Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Армения в области культуры и искусства.

Посол М.Аязов отметил, что придает большое значение сотрудничеству с министерством НОКС РА и выразил благодарность за содействие инициативам туркменской стороны. Ссылаясь на состоявшиеся в 2019 году в Туркменистане Дни культуры Армении, в рамках которых состоялся ряд выставок, концертов, обмен опытом и мастер-классов, Посол отметил, что, одной из основных тем для встречи было обсуждение проведения в нынешнем году Дней культуры Туркменистана в Армении, что получило поддержу армянской стороны.

Во время встречи Послом было предложено в рамках этих дней также провести конференцию и концерт посвященные великому туркменскому поэту-мыслителю Махтумкули Фраги, 300-летие которого будет торжественно отмечаться в 2024 году.

На встрече была выражена готовность продолжить сотрудничество также в сфере науки посредством реализации совместных научно-исследовательских программ с партнерскими структурами двух стран. В этом контексте Посол Аязов подчеркнул активное сотрудничество институтов сейсмологии Туркменистана и Армении, отметил также, что в ежегодно проводимых конференциях и круглых столах, посвящённых Дню науки Туркменистана регулярно принимают участие армянские ученые, и такое активное сотрудничество, по словам Посла, перспективно для реализации новых программ и инициатив в сфере науки.

Было уделено внимание вопросам сотрудничества в сфере спорта, отмечалось что туркменские спортсмены, а именно тяжелоатлеты и пловцы перед Олимпиадой в Токио прошли учебно-тренировочные сборы в спортивных комплексах Армении. Отметилось, что также проводились онлайн мастер классы по шахматам, ежегодно Посольство в Ереване проводит велопробег посвященный международному Дню велосипеда.

Министр в свою очередь пригласила спортсменов сборной Туркменистана по всем видам спорта проходить свои регулярные учебно-тренировочные сборы в спорткомплексах Армении, отметив, что сегодня в стране ведется политика по проведению международных соревнований и турниров в Армении.

В конце встречи Посол передал Министру книгу Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен» на армянском языке.