Среда, 22 Февраля 2023 10:44

АрмИнфо.Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в столичном Дворце «Maslahat köşgi» провёл встречу с членом семьи шейхов Государства Катар Шейхом Файсалом бин Нассером бин Хамадом Аль-Тани, прибывшим в нашу страну с визитом.

В данной связи следует отметить, что в последние годы туркмено-катарские отношения поступательно развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в рамках авторитетных международных организаций. Это наглядно свидетельствует о выводе межгосударственного сотрудничества на качественно новый уровень и систематическом обогащении его содержания.

Выразив признательность за возможность личной встречи и оказанное гостеприимство на туркменской земле, гость передал Герою-Аркадагу тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани. При этом была подтверждена неизменная заинтересованность катарской стороны в укреплении многоплановых отношений с Туркменистаном, вносящим весомый вклад в поддержание мира, безопасности и устойчивого развития в регионе.

Поблагодарив за добрые слова, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов адресовал Эмиру и народу Государства Катар ответные наилучшие пожелания, отметив, что наша страна всегда готова к всестороннему взаимовыгодному партнёрству с государствами Ближнего Востока, и в том числе с Катаром. Наряду с другими направлениями сотрудничества большое значение также придаётся активизации межпарламентских связей.

В ходе беседы Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты от своего имени и от имени Президента Туркменистана поздравил гостя с проведением на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году, отметив, что этот спортивный праздник стал значимым событием для всего исламского мира.

Выразив искреннюю признательность за поздравления, Шейх Файсал бин Нассер бин Хамад Аль-Тани подчеркнул, что визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Доху в период проведения мирового первенства и посещение им одного из матчей были восприняты как знак высокого уважения к Государству Катар. Это также придало действенный импульс дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, в том числе в области спорта.

В продолжение встречи констатировалось, что туркмено-катарское взаимодействие развивается в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий. В частности, отмечалось, что открываются новые возможности для наращивания инвестиционного партнёрства.

В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества был обозначен топливно-энергетический комплекс. Подчёркивалось также, что неотъемлемой составляющей традиционно дружественного межгосударственного диалога является культурно-гуманитарная сфера.

Шейх Файсал бин Нассер бин Хамад Аль-Тани пригласил Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова посетить Государство Катар в любое удобное для него время.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана высказал благодарность за приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

В завершение встречи, прошедшей в конструктивном ключе, была выражена уверенность в дальнейшем успешном всестороннем развитии туркмено-катарского сотрудничества, отвечающего интересам благополучия обеих стран.