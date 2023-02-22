Среда, 22 Февраля 2023 00:18

АрмИнфо. Германия приветствует запуск миссии Европейского Союза в Армении. Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Армении. <Германия поддерживает миссию, в которую входит значительное число немецких участников и глава миссии.

Миссия Европейского Союза в Армении является важным шагом на пути укрепления доверия, стабильности и нормализации на Южном Кавказе и призвана повысить безопасность населения в приграничных регионах>, - говорится в сообщении посольства Германии.

Миссию приветствовал и посол Швеции в РА Патрик Свенссон: <Волнительно участвовать в презентации в Ехегнадзоре и приеме в Ереване в связи с запуском Миссии ЕС по содействию стабилизации, укреплению доверия и нормализации. Рад, что у Швеции и других партнеров есть наблюдатели на местах>.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Европейский Союз разместил новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе 20 февраля. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Штаб-квартира миссии находится в Ехегнадзоре.

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию. "Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей", - отметил премьер.

Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить. Москва раскритиковала данную инициативу, обвинив Запад в попытке вытеснить Россию из Закавказья.