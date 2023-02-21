Вторник, 21 Февраля 2023 20:51

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял управляющего директора Европейской службы внешних связей по гражданскому планированию и поведению (CPCC) Стефано Томата и руководителя мониторинговой миссии ЕС Маркуса Ритера.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян поприветствовал решение о размещении в Армении долгосрочной гражданской наблюдательной миссии ЕС и подчеркнул, что это будет способствовать региональной стабильности и миру.

Командующий гражданскими операциями Службы внешних действий поблагодарил армянскую сторону за содействие, оказанное миссии, и коснулся работы, которая будет проведена в Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с миссией гражданского мониторинга ЕС и повесткой дня сотрудничества.

23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении будет включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию. "Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей", - отметил премьер. Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить. Москва раскритиковала данную инициативу, обвинив Запад в попытке вытеснить Россию из Закавказья.