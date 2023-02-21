Вторник, 21 Февраля 2023 20:43

АрмИнфо. Антикоррупционный суд под председательством судьи Тиграна Давтяна не удовлетворил ходатайство Генпрокуртуры об аресте генерал-майора Георгия Хачатурова.

Напомним, что 20 февраля Служба национальной безопасности Армении представила прокурору ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006-2010 гг должность командира части Г.Х (Григорй Хачатуров - ред.) за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения.

Ходатайство было удовлетворено надзорным прокурором. В тот же день Г.Х. предъявлено обвинение на основании статьи 111 УПК - задержание находящегося на свободе обвиняемого с целью представления в суд.

Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста.

По данным СМИ, имя Хачатурова фигурирует в уголовном деле против экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна (его обвиняют в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями).

Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) были проданы территории и здания расположенных в Араратской области ряда воинских частей по ценам намного ниже рыночных. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан Григорию Хачатурову.