Вторник, 21 Февраля 2023 20:41

АрмИнфо. Генпрокурор Армении Анна Вардапетян приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Армении Сергея Копыркина. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РА.

Согласно источнику, Анна Вардапетян, поприветствовав Посла, напомнила о достигнутой договоренности с генпрокурором РФ Игорем Красновым в конце прошедшего года о работах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и транснациональными преступлениями.

В свою очередь Сергей Копыркин выразил готовность от имени Посольства содействовать в развитии сотрудничества по указанным направлениям.

Генпрокурор, затронув процессы, касающиеся борьбы с коррупцией в Армении, подчеркнула, что правосудие в отношении лиц, причастных к коррупционным преступлениям будет действовать, независимо от их личности.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с взаимной правовой помощью.