Вторник, 21 Февраля 2023 20:39

АрмИнфо. Италия готова помочь Армении в подготовке специалистов в культурной сфере, в том числе организовать образовательные курсы для студентов. Об этом заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

<Двусторонние исторические связи между Арменией и Италией являются хорошей основой для того, чтобы придать новый импульс сотрудничеству в культурной сфере между странами>, - сказал он. Дженнаро Санджулиано также отметил, что с армянскими коллегами намерен обсудить программы и дальнейшие шаги для повышения узнаваемости армянской культуры в Италии.

В свою очередь премьер-министр Пашинян отметил, что Армения и Италия имеют интенсивные отношения в политическом и экономическом поле. В этой связи он выразил уверенность что последние более укрепятся с развитием и углублением сотрудничества в культурной сфере.

<Правительство Армении заинтересовано опытом Италии в управлении сферой культуры, подготовкой специалистов по восстановлению и сохранению культурных ценностей с целью развития этих способностей в нашей стране>, - сказал Пашинян.