Вторник, 21 Февраля 2023 20:19

АрмИнфо. Вице-спикер Парламента Армении Рубен Рубинян принял депутатов Европарламента Сильви Гийом и Франсуа Альфонса.

Как гооврится в сообщении пресс-службы НС РА, Рубинян представил гостям ситуацию в регионе, в частности рассказал о гуманитарных проблемах, с которыми столкнулось 120 тыс. жителей Нагорного Карабаха из-за блокады Азербайджаном дороги Горис-Степанакерт (Лачинский коридор), соединяющей Республику с внешним миром.

В ходе встречи стороны коснулись также вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении и проблем, связанных с армянскими военнопленными. Помимо этого, состоялся обмен мнениями касаемо процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией.

Рубен Рубинян подчеркнул важность усилий международного сообщества по установления стабильности и безопасности в регионе.