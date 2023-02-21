Вторник, 21 Февраля 2023 20:15

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с бывшим премьер-министром Франции, мэром Гавра Эдуаром Филиппом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян отметил важность продолжительного развития армяно-французских отношений и подчеркнул усилия Филиппа по их укреплению. Никол Пашинян высоко оценил визит бывшего премьер-министра Франции в Армению, в Сюникскую область.

Эдуар Филипп отметил, что для оценки ситуации на месте провел в Горисе встречу с арцахскими армянами, которые не могут поехать в Нагорный Карабах из-за блокирования Лачинского коридора.

В этом контексте была подчеркнута важность постоянного внимания и последовательных шагов международного сообщества в направлении разблокирования Лачинского коридора в целях преодоления сложившегося в Нагорном Карабахе гуманитарного, экологического и энергетического кризиса.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг происходящих в регионе процессов.-