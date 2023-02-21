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АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с бывшим премьер-министром Франции, мэром Гавра Эдуаром Филиппом.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян отметил важность продолжительного развития армяно-французских отношений и подчеркнул усилия Филиппа по их укреплению. Никол Пашинян высоко оценил визит бывшего премьер-министра Франции в Армению, в Сюникскую область.
Эдуар Филипп отметил, что для оценки ситуации на месте провел в Горисе встречу с арцахскими армянами, которые не могут поехать в Нагорный Карабах из-за блокирования Лачинского коридора.
В этом контексте была подчеркнута важность постоянного внимания и последовательных шагов международного сообщества в направлении разблокирования Лачинского коридора в целях преодоления сложившегося в Нагорном Карабахе гуманитарного, экологического и энергетического кризиса.
На встрече состоялся обмен мнениями вокруг происходящих в регионе процессов.-
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|Замглавы МИД Армении провел встречу с делегацией гражданской миссии ЕС
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|Содокладчики ПАСЕ в Гегаркунике собирают факты об азербайджанской агрессии в 2022 году
|Заседание суда по делу в отношении экс-министра обороны РА перенесено
|ЕС: безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому коридору должнo быть восстановлены
|Российский эксперт: США, крайне заинтересованные в вытеснении России из Закавказья, опасаются ответственности за реализацию договоренностей между Баку и Ереваном
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|Президент Сердар Бердымухамедов встретился с зампредседателя Кабинета министров ОАЭ
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