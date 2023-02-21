Вторник, 21 Февраля 2023 19:58

АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян дал интервью престижному французскому изданию Le Spectacle du monde, в котором рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Так на уточнение, почему же он согласился стать главой кабмина НКР, Рубен Варданян отметил, что Арцах имеет особое значение для всех армян, а не только для тех, кто там родился. По его словам, это уникальное историческое место, одна из колыбелей нашего народа.

<В 2020 году, когда Азербайджан начал наступление, я понял, что Баку шаг за шагом продолжает свой план по вытеснению всех армян из Арцаха, а также подвергает опасности живущих там 30 тысяч детей. Моя родина действительно находилась под беспрецедентным давлением, и я понял, что мне пора вступить в борьбу. Когда еще я должен действовать со своим авторитетом, своими навыками, своими возможностями, как не сейчас? Это выбор, который я сделал для настоящего, для всех живущих сегодня, а также для будущих поколений, потому что мы жили на этой земле тысячи лет и, я надеюсь, будем жить еще тысячи лет>, - отметил он.

Касаясь блокады Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром, под надуманным экологическим предлогом, Варданян констатировал, что правительство Азербайджана считает, что сможет ввести в заблуждение западное общественное мнение, озабоченное защитой окружающей среды. Он также считает, что кроме того, Баку не может нарушить подписанное с Республикой Армения и Российской Федерацией соглашение, гарантирующее свободное передвижение по этому коридору.

<Это действительно явная попытка манипулирования, потому что в Азербайджане, где основной отраслью является добыча газа и нефти, что создает реальные экологические проблемы, не было обнаружено ни единого следа экологической демонстрации. В Азербайджане нет прецедентов подобных акций протеста. На самом деле нет и организованного гражданского общества. Есть только одна семья, семья Алиевых, которая контролирует эту страну, а население, несмотря на то, что их страна богата природными ресурсами, живет в нищете. Поэтому им нужен образ внешнего врага. К сожалению, азербайджанцев учат, что мы плохие. Это позволяет объединить страну против нас и манипулировать общественным мнением. Это их стратегия>, - отметил госминистр Арцаха.

На замечание, что проблема Арцаха не кажется первостепенной для международного сообщества, Варданян с сожалением констатировал, что миром правят принципы реальной политики, лица, принимающие решения, могут игнорировать права человека, ценности, прозрачность, они могут оставить за собой право решать, что правильно, а что нет. <Например, сейчас для Европы важен газ. И совершенно неважно, откуда именно. Всегда происходит большая игра с большой политической борьбой. Франция поддерживала нас с самого начала. Это исходит от властей, но также и от гражданского общества. У меня такое впечатление, что они поддерживают нас, потому что это похоже на историю Давида и Голиафа. Мы маленькая демократическая страна, мы проводим выборы, у нас есть политические партии, противоположные взгляды. Азербайджан - авторитарный султанат, где султан смешивает интересы своей страны со своими интересами. А вы во Франции до сих пор обращаете внимание на такие ценности>, - сказал политик.

На вопрос, верит ли он в то, что Эмманюэль Макрон может попросить Урсулу фон дер Ляйен отказаться от азербайджанского газа, Варданян сказал, что не знает ответ на этот вопрос. Однако, по убеждению госминистра, Макрон может сказать семье Ильхама Алиева, что они больше нежелательные гости во Франции, потому что то, что они делают, неприемлемо. <Это могло бы иметь эффект, потому что диктаторы трепетно относятся к своей репутации. Поэтому я думаю, что санкции против семьи Алиевых будут полезны. Это может быть способом дать ему понять, что он не всегда может делать то, что хочет>, - сказал политик. На уточнение верит ли он, что мир с Азербайджаном когда-либо возможен, и если да, то на какой основе, Варданян ответил утвердительно. < Конечно. У нас есть хороший пример. Франция и Германия долгое время находились к конфронтации, а сейчас у них прекрасные отношения, материализованные такими достижениями, как, например, Airbus. Но это долгий путь, который требует от лидеров большой работы, воли и приверженности делу. Я также считаю, что мы должны отделять пре представления простых людей от представлений властей>, - добавил он.

На вопрос, не кажется ли ему, что международное право должно развиваться, придавая большее значение праву народов на самоопределение, чем нерушимости границ, Варданян отметил, что безусловно. Однако, по его словам, вопрос в том, живут ли люди в нормальных условиях.

<Как вы себе представляете, какие у нас могут быть права, если мы станем гражданами Азербайджана, когда сами азербайджанцы почти не имеют прав в своей стране? Кроме того, мы живем на земле наших предков, здесь наша история, наша культура, наша религия. Мы хотим сохранить нашу идентичность. Это было бы невозможно, если бы мы были гражданами Азербайджана. Все это настолько важно, что мы должны помнить о трагедиях ХХ века. Любая новая трагедия должна быть предотвращена. Лучше этого избежать, чем потом разбираться с последствиями. Поэтому я надеюсь, что давление на Азербайджан будет продолжаться, не позволив ему продолжить начатое>, - резюмировал Варданян.