Вторник, 21 Февраля 2023 19:25

АрмИнфо. Страсти вокруг госминистра Арцаха Рубена Варданянa накаляются. Сегодня, в армянских СМИ появилась информация, что Генеральному прокурору Арцаха Гургену Нерсисяну предложено место госминистра.

Так, согласно СМИ, Нерсисян якобы сам сообщил, что получил предложение от президента Республики занять пост госминистра Арцаха, но решения еще не принял.

Примечательно, что в СМИ не прекращаются интриги и сплетни вокруг возможной отставки Варданяна, хотя сам госминистр неоднократно заявлял, что не намеревается уходить с поста и останется рядом с арцахским народом до конца.

Так, после визита главы МИД РА Арарата Мирзоян в Турцию, одна из армянских «бульварных» газет сообщила, что присутствие Варданяна в Арцахе волнует не только Баку, но и Анкару. Газета, со ссылкой на источники в правительстве РА утверждает, что во время визита в Турцию в конце прошлой неделе министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну прямым текстом было сказано, что одним из факторов, мешающих подписанию армяно-турецко-азербайджанского «мирного договора», является именно госминистр Арцаха.

«Глава внешнеполитического ведомства Армении от имени премьера Никола Пашиняна якобы пообещал, что очень скоро они смогут добиться того, чтобы «убрать с пути» Рубена Варданяна», - добавила газета.

Примечательно, что еще в декабре прошлого года, аффилированные с президентом Арцаха информационные ресурсы сообщали, что между главой НКР Араиком Арутюняном и Рубеном Варданяном сложились напряженные отношения. Более того, Арутюнян под давлением из Еревана попытался снять Варданяна с занимаемой должности, однако воздержался от этого шага под общественным давлением. Поводом для недовольства властей РА стали публичные высказывания Варданяна в адрес команды действующего премьер-министра РА. В частности, Варданян обвинил власти Армении в недостаточных усилиях в деле разблокировки Лачинского коридора.