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АрмИнфо. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян 21-23 февраля с рабочим визитом посетит Королевство Нидерландов (г. Гаага), где примет участие в оглашении вердикта Международного суда ООН по иску о применении обеспечительных судебных мер в связи с блокированием Азербайджаном Лачинского коридора.
Как сообщает пресс-служба правительства РА, решение о командировании Киракосяна премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал 20 февраля.
Отметим, что позднее в тот же день также будет опубликовано решение по запросу о применении временной меры, поданному Азербайджаном. Баку требует от армянской стороны обеспечить возможности для проведения разминирования на ряде территорий Арцаха.
30 декабря 2022 года АрмИнфо сообщала, что Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН. Как сообщил в Twitter представитель РА по международно- правовым вопросам Егише Киракосян, Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Ранее, Армения обратилась в ЕСПЧ и проинформировала о блокаде Лачинского коридора со стороны Азербайджана. Армянская сторона потребовала применить обеспечительные меры в отношении Азербайджана и обязать его разблокировать Лачинский коридор. Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Армении о применении к Азербайджану промежуточных обеспечительных мер, потребовав лишь обеспечить гуманитарный доступ в Арцах.
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|Генпрокурор Армении приняла Посла РФ
|Италия готова помочь Армении в подготовке специалистов в сфере культуы
|Вице-спикер Парламента Армении представил депутатам Европарламента ситуацию в Арцахе
|Армения и Евросоюз подчеркнули роль европейской миссии в укреплении пограничной стабильности и безопасности
|Пашинян с бывшим премьер-министром Франции обсудили шаги международного сообщества в направлении разблокирования Лачинского коридора
|Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
|Кристина Квин: США высоко ценят партнерство с Арменией, основанное на общих демократических ценностях
|Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
|Международный Суд вынесет решение по Лачинскому коридору
|Генпрокуратура требует конфискации имущества на 11 млрд драмов у Мгера Седракяна
|Посол Армении на научной конференции Сената Франции рассказала о борьбе народа Арцаха за свободу и независимость
|Григорий Хачатуров не является собственником земельного участка, в легализации которого его обвиняют: Адвокат
|Стефано Томат рассказал Армену Григоряну о предстоящей деятельности гражданской миссии ЕС в Армении
|В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
|Посол России в Армении в рамках рабочего визита в Ширакскую область провел ряд встреч
|Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург с официальным визитом посетит Армению
|Госминистр Великобритании совершит визит в Баку
|Генпрокуратура раскрыла детали задержания Григория Хачатурова
|Генпрокурор против лесорубов: Прокурорам областей дано поручение республики предотвратить резню лесов
|Новый посол Кореи прибыл в Армению
|Турцию вновь трясет
|Оппозиционер: генерал Юрий Хачатуров стал очередной мишенью для властей Армении
|Иран заявил о готовности провести встречу в рамках региональной платформы "3+3"
|США и Турция заявили о приверженности установить мир на Южном Кавказе
|Армению частично накрыло снегом, в ряде регионов бушует метель
|EUMA будет способствовать безопасности людей, укреплять доверие на местах и поддерживать усилия ЕС в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном - Жозеп Боррель
|Москва обвинила Евросоюз в попытках выдавить Россию из Закавказья
|Армянский дизайнер Vardoui Nazarian создала костюм к парижской премьере спектакля Ренаты Литвиновой <Кактус>
|Глава МИД Армении встретился с делегацией гражданской миссии ЕС
|Под предлогом "тренировочных сборов" государство де-факто незаконно приобщает граждан к очередной "обязательной воинской службе" - Фонд "Татоян"
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров Блинкен-Чавушоглу в Анкаре
|Замглавы МИД Армении провел встречу с делегацией гражданской миссии ЕС
|Новый посол США уже в Армении
|МИД НКР: преступная политика официального Баку, направленная на уничтожение народа Арцаха, даже спустя десятилетия не претерпела изменений
|Азербайджан и Грузия обсудили возможность интенсификации взаимодействия
|Танкисты ЮВО в Армении отработают ТОУС на современных танках Т-72Б
|Евросоюз сегодня запускает гражданскую миссию ЕС в Армении
|Армения и США обсудили возможности военно-технического сотрудничества
|Оппозиционер: все шаги Никола Пашиняна направлены на сохранение своей власти
|От слов к делу: Парламент Арцаха призвал международные структуры посредством практических шагов предотвратить этнические чистки Азербайджана
|Двое военнослужащих ВС Армении погибли в Сюникской области Армении из-за схода лавины
|Рубен Варданян: Если бы не Карабахское Движение мы потеряли бы не только Арцах, но и Армению
|Родные погибших на пожаре военнослужащих не верят в официальную версию инцидента
|В Армении восстановлена подача газа на всех АГНКС
|Президент Арцаха: спустя 35 лет решение арцахцев остается неизменным, дух - не сломлен, путь - неизменен
|Пашинян: Ереван продолжит последовательные шаги по созданию механизмов защиты прав и обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха
|Содокладчики ПАСЕ в Гегаркунике собирают факты об азербайджанской агрессии в 2022 году
|Заседание суда по делу в отношении экс-министра обороны РА перенесено
|ЕС: безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому коридору должнo быть восстановлены
|Российский эксперт: США, крайне заинтересованные в вытеснении России из Закавказья, опасаются ответственности за реализацию договоренностей между Баку и Ереваном
|Серж Саргсян: Юбилей карабахского движения - еще один повод пробудить наше обновленное национальное самосознание
|Советник госминистра Арцаха освежил память Алиева и напомнил, для чего были приняты 4 резолюции Совбеза ООН
|Президент Сердар Бердымухамедов встретился с зампредседателя Кабинета министров ОАЭ
|Присутствие и деятельность Рубена Варданяна в Республике Арцах является внутренним делом Арцаха – Арцахпресс
|На оборонительном участке погиб рядовой военнослужащий
|На встрече Алиев-Пашинян-Блинкен была подчеркнута важность обеспечения продолжительности мирного процесса между Арменией и Азербайджаном
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