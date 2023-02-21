Вторник, 21 Февраля 2023 16:42

АрмИнфо. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян 21-23 февраля с рабочим визитом посетит Королевство Нидерландов (г. Гаага), где примет участие в оглашении вердикта Международного суда ООН по иску о применении обеспечительных судебных мер в связи с блокированием Азербайджаном Лачинского коридора.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, решение о командировании Киракосяна премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал 20 февраля.

Отметим, что позднее в тот же день также будет опубликовано решение по запросу о применении временной меры, поданному Азербайджаном. Баку требует от армянской стороны обеспечить возможности для проведения разминирования на ряде территорий Арцаха.

30 декабря 2022 года АрмИнфо сообщала, что Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН. Как сообщил в Twitter представитель РА по международно- правовым вопросам Егише Киракосян, Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Ранее, Армения обратилась в ЕСПЧ и проинформировала о блокаде Лачинского коридора со стороны Азербайджана. Армянская сторона потребовала применить обеспечительные меры в отношении Азербайджана и обязать его разблокировать Лачинский коридор. Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Армении о применении к Азербайджану промежуточных обеспечительных мер, потребовав лишь обеспечить гуманитарный доступ в Арцах.